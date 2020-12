PENELITIAN Dosen STISIPOL Pahlawan 12 Masuk Seleksi Konferensi Universitas Terbaik di Asia

BANGKAPOS.COM - Tiga penelitian dosen STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Bangka kembali berhasil masuk seleksi Konferensi Internasional di perguruan tinggi terbaik Asia yaitu National University of Singapore pada 30 Januari hingga 1 Februari 2021.

Adapun penelitian pertama berjudul The Impact of Tin Mining Industry on Economic Growth, Poverty and Income Inequality in Regency/City of Bangka Belitung Islands Province, Indonesia Period 2007-2013.

Penelitian kedua berjudul Institutional Economic and Spatial Dimension of Public of Tin Mining Industry Development in Bangka Belitung Islands Province, Indonesia Periode 2004-2013.

Penelitian ketiga berjudul Economic Geography of Tin Mining Industry ,Understranding Regional Charecteristics Matter Growth with or without Development in Bangka Belitung Island Province, Indonesia, Period of 2004-2018.

Penelitian ini dilakukan di antaranya oleh Ketua STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat Darol Arkum, Yan Megawandi dan Shulby Yozar Ariadhy.

Arkum menyebutkan ketiga penelitian ini memfokuskan tema pada bidang manajemen dan pembangunan ekonomi khususnya terkait pertambangan timah di Bangka Belitung.

Selain dipresentasikan langsung secara internasional, penelitian akan dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus.

Riset-riset ini sebagai bentuk keseriusan dosen-dosen STISIPOL Pahlawan 12 dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dalam bidang penelitian.

Dosen STISIPOL Pahlawan 12 akan terus meningkatkan kuantitas dan kualitas intelektualnya melalui tulisan-tulisan yang diakui dunia internasional. Hal ini tentunya akan memberikan dampak yang besar bagi pembangunan Bangka Belitung .

“Ke depan STISIPOL Pahlawan 12 Sungailiat akan lebih banyak melahirkan karya-karya tulisan ilmiah bertaraf nternasional sebagai kontribusi dunia pendidikan tinggi dan pembangunan Indonesia," kata Arkum dalam rilis yang diterima Bangkapos.com Minggu (6/12/2020). (*)