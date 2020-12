Tampil Elegan, Suzuki All New Ertiga Hadir Sebagai Kendaraan Kebanggan Keluarga

Tampilan Suzuki All New Ertiga

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Suzuki All New Ertiga kendaraan MPV yang bermuatan tujuh penumpang hadir sebagai kendaraan kebanggaan keluarga Indonesia.

Tampilan yang lebih mewah dan memiliki desain eksterior Suzuki All New Ertiga hadir penuh kesan modern dan elegan.

Produk unggulan Suzuki ini terus konsisten menjawab kebutuhan dan makin diminati keluarga Indonesia khususnya di Bangka Belitung.

Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi mengatakan hal ini terbukti dari penjualan All New Ertiga yang terus meningkat setiap bulannya walaupun kondisi pandemi Covid -19 saat ini.

Harga Suzuki All New Ertiga di Bangka Belitung dibanderol mulai dari Rp200 jutaan untuk promo Akhir Tahun Suzuki.

Bagi anda yang ingin memiliki All New Ertiga ini cukup dengan DP mulai Rp10 juta, angsuran mulai Rp3 juta.

"Untuk harga Suzuki All New Ertiga di Bangka Belitung mulai Rp200 jutaan. Bagi Anda yang ingin memiliki All New Ertiga cukup dengan DP mulai Rp10 jutaan saja. Dengan harga segitu Anda sudah bisa bawa pulang Suzuki All New Ertiga yang lebih mewah dan memiliki desain eksterior dengan kesan modern dan elegan," kata Pompi dalam rilis, Minggu (6/12/2020).

Pada bagian interior, kabin lapang dan nyaman dan suasana modern dengan detail berkelas serta mewah dihadirkan untuk keluarga Indonesia. Ditambah lagi dengan fitur-fitur terbaru yang melengkapi kenyamanan All New Ertiga sebagai kebanggaan keluarga, seperti push start/stop button, head unit touchscreen 6,8 inch serta fitur lainnya.

Performa mesin All New Ertiga juga disempurnakan dengan mesin baru berkode K15B. Kehadiran mesin ini memberikan lebih banyak tenaga menjadi 104,7 PS di 6.000 rpm dan torsi sebanyak 138Nm di 4.400 rpm.

Dengan mesin baru ini, performa mobil lebih responsif saat berjalan di berbagai medan & irit BBM. Dari segi emisi, All New Ertiga memiliki Multi Point Injection yang sudah memenuhi standarisasi EURO 4.

"Jangan lupa kunjungi juga pameran kami di TJ Mart Jalan Selan dan Transmart Pangkalpinang setiap harinya dan dapatkan hadiah khusus bagi Anda yang deal atau membeli mobil saat pameran berlangsung," ucap Pompi.

Home Test Drive dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)