Ara Terima Bantuan Peralatan Mesin dari Ketua Dekranasda Melati Erzaldi

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Ketua Dewan Kerajinan Nasinal Daerah (Dekranasda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Melati Erzaldi menyerahkan bantuan mesin peralatan teknologi tepat guna kepada Ara, seorang Anggota Koperasi Serba Usaha Masyarakat Pesisir Kabupaten Bangka Barat, Senin (7/12/2020).

Sebagai satu di antara Kampung Tegap Mandiri pada Masa Pandemi Covid -19, Desa Tanjung Niur menjadi satu di antara dua desa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mendapatkan bantuan mesin peralatan teknologi tepat guna bagi pelaku Industri Kecil Menengah (IKM).

Bantuan yang diberikan kepada Ara sebagai pelaku UMKM dengan produk terasi berupa tiga mesin pendukung pembuatan produk agar lebih efektif dan efisien dalam memproduksi produknya.

Mesin yang diserahkan, antara lain mesin pencacah terasi, mesin penggiling terasi dan pengering terasi (oven).

Pj Kepala Desa Tanjung Niur, Muhammad Nasir mengatakan, 70 persen mata pencaharian masyarakat Tanjung Niur adalah sebagai nelayan. Demikian pula dengan Ara yang berprofesi mencari udang di laut sebagai bahan baku membuat produknya.

Nasir mengucap terimakasih atas bantuan yang telah diberikan kepada seorang warganya. Ia berharap bantuan seperti ini bisa diberikan juga kepada masyarakat nelayan lain.

Menurutnya, mesin seperti ini sangat membantu para nelayan dalam mendistribusikan hasil tangkapannya.

"Bantuan ini diajukan sejak tahun 2017 dan diberikan bantuan tahun ini. Apakah kami bisa mengajukan dan mendapat bantuan lebih cepat untuk masyarakat nelayan kami," katanya.

Menanggapi hal ini, Ketua Dekranasda Melati Erzaldi menjelaskan bahwa, dalam mengajukan bantuan memang tidak bisa langsung diberikan karena menggunakan anggaran negara yang harus melalui beberapa proses. Proposal permohonan bantuan memang harus diajukan di tahun sebelumnya agar dapat dianggarkan pada tahun berikutnya.

"Solusi selain bantuan dari pemerintah, bantuan seperti ini juga bisa dilakukan oleh BUMN atau perusahaan di Babel melalui dana CSR. Teman-teman di Disperindag akan mengarahkan jika ada bantuan seperti ini," jelasnya.

Selain bertemu dan bertatap muka langsung dengan ibu-ibu pelaku UMKM di Desa Tanjung Niur, Ketua Dekranasda Melati Erzaldi juga ingin melihat langsung produk UMKM terasi ini diproduksi dan efisiensi yang terjadi jika pelaku usaha menggunakan mesin tepat guna.

"Saat ini teknologi sudah canggih, menyikapi keterbatasan proses produksi yang alami, teknologilah solusinya," katanya.

Menurut Kadis Perindag, Sunardi, "by name by address" pendataan akan terus diusahakan untuk mengetahui kebutuhan tiap pelaku UMKM di Babel, dengan maksud jika peluang bantuan terbuka baik dari anggaran pemerintah maupun sumber lainnya, maka lebih cepat dalam pelaksanaannya.(*)

Penulis : Nona dp

Foto : Iyas Zi

Editor : Listya