Selamat Institut Sains Dan Bisnis Atma Luhur Mendapatkan Akreditasi Peringkat B 

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Berdasarkan Keputusan BAN PT Nomor 1013/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/XII/2020 pada tanggal 2 Desember 2020 tentang Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi INSTITUT SAINS DAN BISNIS ATMA LUHUR, PANGKALPINANG, Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur, Mendapatkan Peringkat Akreditasi B de­ngan Nilai 312.

Rektor ISB Atma Luhur Dr Husni Teja Sukmana, S.T, M.Sc, Ketua Pengurus Yaya­san Atma Luhur Pangkalpinang Drs Harry Sudjikianto, MM, MBA menyampaikan ucapan selamat menyambut tahun baru sekaligus berharap 2021 menjadi tahun yang lebih baik untuk semua.

“Semoga di tahun 2021 nanti membawa berkah bagi kita semua. Sampaikan salam saya untuk keluarga besar ISB Atma Luhur,” sapa bapak Harry Sudjikianto.

Harry juga mengabarkan tentang capaian gemilang ISB Atma Luhur di tahun 2020 mendapatkan peringkat B, Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Sistem Informasi terakreditasi B, Fakultas Teknologi Informasi Program Studi Teknik Informatika terakreditasi B dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Bisnis Digital terakreditasi Baik.

Semua capaian ini didapatkan berkat kerja keras tim, PIC disemua bagian serta ke kompakkan tim dalam menjawab setiap pertanyaan asesor dengan baik dibuktikan dengan dokumen pendukungnya. Berkat kerja keras semua tim akhirnya kampus ISB Atma Luhur mendapatkan pe­ringkat akreditasi B.

Dalam perjalanan sejarah sejak didirikan tahun 1991 yang semula namanya LPK Budi Luhur. Sei­ring deng­an berubahnya nama Yaya­san Budi Luhur menjadi Yayasan Pendidikan Atma Luhur yang kemudian berubah lagi namanya menjadi Yayasan Atma Luhur Pangkalpi­nang sejak tahun 2000, LPK Budi Luhur berubah nama menjadi LPK Atma Luhur berada dibawah Pengelolaan Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang.

LPK Atma Luhur inilah yang merupakan cikal bakal berdirinya AMIK Atma Luhur yang pada tahun 2009 ditingkatkan lagi menjadi STMIK Atma Luhur. Kemudian STMIK atma Luhur ditingkatkan menjadi Institut Sains dan Bisnis Atma Luhur pada tahun 2020.

Menurut Harry kini ISB Atma Luhur Pangkalpinang telah meraih peringkat akreditasi (B), yang bermakna Standar Penjaminan mutu, Standar Tata Kelola Tridarma Perguruan Tinggi, visi misi, prestasi dosen dan mahasiswa, standar program studi dan standar kepemimpinan ISB Atma Luhur mendapat pengakuan dari lembaga nasional yang kredibel yaitu oleh BAN PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) melalui proses penilaian yang cukup panjang, dokumen, visitasi, wawan­cara seluruh civitas akademika ISB Atma Luhur, alumni dan mitra ISB Atma Luhur.

Capaian ini menurut Harry se­bagai batu pijak untuk lompatan tahun mendatang dalam capaian ISB Atma Luhur seba­gai kampus The Best Of Quality berwawasan intelektual yang luas dan bereputasi nasional maupun internasio­nal.

Capaian lain dari ISB Atma Luhur adalah dengan naik tingkatnya klasterisasi kampus ISB Atma Luhur dari klaster binaan menjadi klaster madya, ini menjadi prestasi yang luar biasa buat seluruh dosen-dosen ISB Atma luhur dalam bidang penelitian maupun dalam bidang yang lainnya.

ISB Atma Luhur juga mendapatkan prestasi kampus swasta terbaik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung versi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 2 Palembang.

ISB Atma Luhur juga menjadi Perguruan Tinggi terbaik pertama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung versi webometrik 2019.

“Kami bersyukur kepada ­Allah SWT dan terima kasih pada seluruh keluarga besar ISB Atma Luhur, alumni dan mitra ISB Atma Luhur atas peran masing-masing,” ucap Rektor ISB Atma Luhur. (Advertorial)

