JADWAL Tanding Barcelona vs Juventus hingga Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

BANGKAPOS.COM - Simak Jadwal Liga Champions matchday 6 atau terakhir, tengah pekan ini, Rabu hingga Kamis (9-10/12/2020) dini hari ini, serta link Live Streaming atau Live SCTV.

Jadwal Liga Champions yang bisa disaksikan melalui Live Streaming atau Live SCTV, ada laga Barcelona vs Juventus.

Selain itu, pada Jadwal Liga Champions, ada laga penentu RB Leipzig vs Manchester United, Inter Milan vs Shakhtar Donetsk hingga Real Madrid vs Monchengladbach.

Laga Barcelona vs Juventus Liga Champions akan berlangsung di Camp Nou Stadium, Rabu (9/12/2020) dini hari WIB.

Barcelona dalam performa tidak meyakinkan menjelang melawan Juventus di pentas Liga Champions.

Klub berjulukan Blaugrana itu menelan pil pahit saat bertandang ke markas Cadiz CF dalam laga lanjutan pekan ke-12 LaLiga atau kompetisi teratas Liga Spanyol.

Lionel Messi dkk bertekuk lutut di hadapan tuan rumah Cadiz dengan skor tipis 1-2.

Dua gol Cadiz masing-masing dicetak oleh Alvaro Gimenez (8') dan Alvaro Negredo (63').

Adapun satu gol balasan Barcelona lahir lewat bunuh diri bek tuan rumah, Pedro Alcala, pada menit ke-57.

Kekalahan ini membuat Barcelona tertahan di peringkat ketujuh klasemen dengan raihan 14 poin.