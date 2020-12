Buruan ke Eiger Store Pangkalpinang Yuk, Sambut Akhir Tahun Ada Diskon Hingga 50 Persen Lho

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Fesyen menjadi salah satu bagian penting yang menjadi penujang penampilan, tren fesyen sendiri kini hadir sebagai sebuah gaya hidup baru yang tak bisa dihindari oleh masyarakat urban.

Merayakan momen pergantian tahun, sejumlah produk fesyen memberikan berbagai penawaran khusus bagi para penggemarnya.

Salah satunya adalah brand dengan konsep petualangan yang banyak digemari oleh kaum pencinta alam ini.

Seperti Eiger Store di Pangkalpinang ini dalam menyambut akhir tahun, Eiger Pangkalpinang hadirkan diskon akhir tahun dengan potongan harga hingga 50 persen.

"Promo ini kami beri nama year end sale all items up to 50 persen yang berlaku sejak awal bulan dan berakhir hingga 31 Desember 2020 yang mana ini juga promo dari pusat," kata Susi Kasir Eiger Pangkalpinang, Rabu (9/12/2020).

Diskon yang ditawarkan ini berlaku untuk semua produk, seperti tas, baju, celana, sandal, kemeja, dan produk lannya.

Tak hanya itu, bahkan hari ini Toko eiger memberikan tambahan diskon sembilan persen yang berlaku khusus hari ini saja untuk semua produk.

"Selain diskon hingga 50 persen, khusus hari ini kita juga memberikan diskon tambahan 9 persen dan berlaku untuk semua produk," kata Susi.

Diakui Susi, konsumen yang datang selalu minat dengan produk yang sedang diskon. Bahkan selama mengadakan promo, ia pun mengungkapkan minat pembeli mengalami peningkatkan dibandingkan sebelumnya.

"Berapa persen peningkatannya tidak tahu juga, tetapi saat ini minat pembeli meningkat, mungkin promo ini juga menjadi salah satu daya tarik pembeli," sebut Susi.