Angga Yunanda Tak Menyangka Film Mariposa Masuk Daftar Pencarian Google Sepanjang Tahun 2020

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Tak ada yang mengira, Film Mariposa yang dibintangi Angga Yunanda dan Adhisty Zara masuk dalam daftar pencarian google sepanjang tahun 2020 ini.

Termasuk Angga Yunanda, ia juga mengaku tidak mengira kalau filmnya mendapatkan antusiasme sebesar itu, mengingat filmnya hanya tayang sebentar saja karena pandemi Covid-19.

"Luar biasa banget bisa melihat film Mariposa di jajaran trending google tahun ini bersama film-film yang lainnya. Awalnya sih ngga pernah berekspektasi dengan antusiasme temen-temen semua hingga menjadi salah satu yang trending di google," ungkap Angga Yunanda dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (12/12/2020).

Menurut Angga, banyak faktor yang membuat film Mariposa masuk kedalam jajaran trending Google sepanjaang 2020.

"Jadi, banyak faktor ya yang menyebabkan film mariposa menjadi trending bahkan hingga google. Yang pasti, bersyukur banget dan makin ngga sabar melihat penayangan kembali film ini di bioskop Tgl 31 Desember 2020," tutur Angga.

Angga Yunanda saat jumpa pers virtual film Di Bawah Umur yang baru saja diumumkan sebagai most watched movie di Disney+ Hotstar, Kami (10/12/2020). (tangkap layar zoom)

Sepanjang tahun 2020, ada lima film Indonesia yang paling banyak dicari berdasar daftar Year in Search 2020 yang dirilis Google.com.

Kelima film tersebut bersaing di antara judul film dan drama Korea populer seperti Crash Landing on You, It's Okay to Not Be Okay, hingga film Mulan.

Menariknya, film Mariposa yang akan kembali tayang pada 31 Desember 2020 mendatang, masuk ke dalam film yang paling dicari di google.

Sekedar informasi, film Mariposa pada pertengahan bulan Maret 2020 sempat tayang diseluruh bioksop Indonesia.

Namun, dampak adanya pandemi virus Corona-19 membuat penayangan film yang dibintangi aktor dan aktris muda berbakat Angga Yunanda dan Zara ex JKT 48 itu harus terhenti, karena bioskop-bioskop di Indonesia tutup.

(*/ bayu indra permana)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Angga Yunanda Tak Menyangka Film Mariposa Masuk Daftar Pencarian Google Sepanjang Tahun 2020