Bertajuk Semarak Tahun Baru, Bangka City Hotel Hadirkan Promo Family Dinner & Room Package 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Bangka City Hotel yang terletak di Jl Alexander No 1 Kelurahan Air Itam Pangkalpinang Bangka memberikan promo dan service terbaik kepada tamu-tamu menjelang akhir tahun.

Setiap pergantian tahun, Management Bangka City Hotel, Sumiati selalu menggelar acara untuk memeriahkan malam tahun baru, seperti pada perayaan tahun sebelumnya yakni Rock & Roll, Bollywood, Hawaiian Party, dan Colour.

Namun berbeda dengan tahun ini, pada malam puncak pergantian tahun baru 2021, Bangka City Hotel tidak dapat mengadakan kegiatan seperti tahun sebelumnya.

Dikatakan Sumiati yang juga selaku ketua PHRI Pangkalpinang bahwa hal ini dilakukan demi menerapkan kebijakan dari pemerintah disituasi pandemi Covid-19 yang masih belum berakhir.

Meskipun tidak mengadakan kegiatan seperti tahun sebelumnya, menjelang tahun baru ini Bangka City Hotel hadir dengan menawarkan berbagai promo terbaik di setiap akhir tahun.

Adapun promo akhir tahun ini bertajuk “Semarak Tahun Baru” yang menghadirkan Family Dinner & Room Package.

Untuk family dinner, Bangka City hadir dengan menawarkan berbagi varian menu All You Can Eat, dimana cukup dengan membayar Rp. 80.000/Pax menu ini disajikan secara buffet.

Sedangkan untuk Room Package ini hadir dengan harga mulai dari Rp. 370.000, yang sudah termasuk 1 night at superior room, free chocolate (2 silver queen), soft drink sprite & fanta, free wifi, free parking area and free welcome drink, serta kamar deluxe dan Executive yang sudah termasuk Coockies couple yang sudah dimasukan dalam toples cantik

Tak hanya itu, pihak Bangka City juga menawarkan nuansa dan musik yang bertema "Bangka". Bahkan setelah menikmati Family Dinner ini Anda juga dapat menikmati Malam pergantian tahun di tempat wisata yang tidak jauh dari Bangka City Hotel seperti pantai pasir padi beach.

Sumiati berharap dengan adanya Family Dinner dan Room Package yang bertajuk "Semarak Tahun Baru” ini dapat meningkatkan occupancy dan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Bangka City Hotel.

Nah Bagi Anda yang ingin melakukan reservasi ini bisa datang langsung tiketnya di Jl. Alexander No. 1 Kelurahan Air Itam - Pangkalpinang - Bangka atau bisa hubungi kami di No. Yakop 085381972008, Tania 082372950458 dan Doni 081995233142.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)