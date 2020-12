PENAMPAKAN Anjing Termahal Milik Harry Su, Travelling Duduk di Kelas Bisnis Pesawat

Managing Director and Head of Equity Capital Market PT Samuel International Harry Su memamerkan anjing-anjing peliharaannya pada artis Boy William. Hal itu terekam dalam kanal YouTube Boy William yang diunggah pada Kamis (10/12/2020).

Hal itu terekam dalam kanal YouTube Boy William yang diunggah pada Kamis (10/12/2020).

Seorang kaya raya yang juga pembiak anjing berjenis Bichon Frise dari Spanyol ini mengatakan bahwa anjingnya adalah anjing tercantik di Indonesia.

Pasalnya, satu di antara anjing Bichon Frise yang dimiliki sudah beberapa kali menang dalam kontes kecantikan di Indonesia.

Itu merupakan penilaian dari Indonesia Kennel Klub (IKK).

"Kamu tahu enggak Boy, ini anjing nomor satu di Indonesia," ujar Harry sambil memegang anjing yang dimaksud.

"What do you mean? Anjing nomor satu di Indonesia?" timpal Boy.

Harry mengatakan bahwa anjing yang dinamainya Jazz itu bahkan menang berkompetisi dengan semua jenis anjing yang ada.

"Ya jadi dia nomor satu di tahun 2018,2019, dia compete dengan all hybrid," ujar Harry.

"Jadi semua anjing mau helder, golden retriever," kata Boy tak percaya.