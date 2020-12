Temani Putranya Syuting Sinetron Dari Jendela SMP saat Pandemi Covid-19, Irvianti Bekali Imun So

BANGKAPOS.COM -- Mempunyai anak yang berprofesi sebagai selebritis membuat Irvianti Sudirman harus ekstra memberikan perhatian yang lebih buat dua putranya Gentar Vyandra Agasta dan Gema Vyandra Avanta.

Apalagi dia sekaligus menjadi manajer artis buat kedua jagoannya yang kerap bermain di sinetron, bintang iklan hingga film layar lebar ini.

Tentu saja Irvianti harus mengawal kedua putranya beraktivitas termasuk menemani mereka saat menjalani proses syuting.

Bahkan Gema Vyandra Avanta putranya bermain dalam sinetron kejar tayang, Dari Jendela SMP yang harus menjalani syuting di tengah pandemi Covid-19.

Selama menjalani syuting, Gema yang berperan sebagai Edo dalam Sinetron Dari Jendela SMP ini harus selalu berada di lokasi syuting yang menerapkan protokol kesehatan Covid-19 dengan ketat.

Bahkan lokasi syutingnya tidak boleh didatangi sembarang orang agar menghindari para pemain dari penularan Virus Corona.

Irvianti mama Gentar Vyandra Agasta dan Gema Vyandra Avanta (Dok/Irvianti)

Tak jarang Irvianti yang disapa Unay oleh anak-anaknya ini harus ikut menemani putranya di lokasi syuting.

Untuk itu dia memberikan vitamin guna menjaga kesehatan putranya agar terhindar dari sakit.

Selain itu juga menurut Irvianti yang paling penting mengatur pola makan dan mengingatkan putranya agar istirahat yang cukup di tengah kesibukan Gema menjalani syuting sinetron dan Gentar menjalani aktivitas rekaman lagu.

"Selain vitamin C dan E kebetulan kemarin iseng baca di salah satu tab, bahwa ada minuman yang mengandung suplemen untuk menjaga sistem imun dan itu bagus banget. Minuman Imun So yang diproduksi oleh Farilyin. mahasiswa S2 asal Bangka yang kuliah di Jakarta. Jadi saya bersama teman-teman ke tempat produksi untuk mengetahui proses pembuatannya dan membeli Imun So buat stok agar diminum Gema dan kakaknya Gentar untuk menjaga imun tubuh agar terhindar dari virus corona," ungkap Irvianti saat berbincang dengan Bangkapos.com, Sabtu (12/12/2020) via Whatapps.

Irvianti bersama anak-anaknya, Gentar Vyandra Agasta dan Gema Vyandra Avanta dan putrinya (Dok/Irvianti)

Diakui ibu tiga anak tersebut tidak ada persiapan khusus untuk putranya yang dilakukannya selama menjalani syuting sinetron di tengah pandemi Virus Corona ini. Hanya saja ia lebih memperhatikan kesehatan anaknya agar jangan sampai sakit.

"Kalau persiapan khusus gak ada sih paling karena gak pulang, mempersiapkan dan mengantar perlengkapan Gema ke kamar hotelnya semua mulai dari pakaian, keperluan sekolah dan lain-lain semua di bawa ke lokasi syuting," kata Irvianti.

Sebagai orang tua dia sendiri menikmati rutinitas mengurus semua keperluan anak-anaknya agar pekerja mereka lancar. Semua itu dilakukan untuk mendukung kesuksesan karir kedua putranya sebagai artis.

"Kalau sukanya alhamdulilah banyak banget ya, Gema gak stress karena sekolah online, jadi di rumah terus, dan dia tetap bisa ketemu temen-temannya. Kalau dukanya paling jarang ketemu keluarga aja, karena memang mereka gak bisa bebas keluar masuk untuk menghindar resiko tertular Covid-19," ungkap Irviati, perempuan asal Kota Pangkalpinang ini.

( Bangkapos.com / Nurhayati )