Cuaca Ekstrem, Pasokan Ikan Berkurang Harga Naik

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Seiring dengan kondisi cuaca ekstrem dan musim angin Utara di perairan laut Kecamatan Sungailiat dan sekitarnya di Kabupaten Bangka menyebabkan pasokan ikan laut ke Tempat Pelalang Ikan (TPI) Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungailiat juga berkurang.

Hal ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga ikan di tingkat pedagang di TPI PPN Sungailiat.

Seperti ikan Laisi saat kondisi normal dijual hanya Rp 5.000 hingga10.000 per kg saat ini naik menjadi Rp 20.000 hingga 25.000 per kg, ikan Ciu biasanya Rp 15.000 hingga Rp 20.000 per kg naik menjadi Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per kg.

Harga ikan kembung, CMB, hapau biasanya di kisaran Rp 25.000 hingga Rp 35.000 per kg naik menjadi Rp 40.000 hingga Rp 55.000 kg.

Sedangkan ikan tenggiri untuk harga masih stabil dikisaran Rp 60.000 hingga Rp 75.000 per kg.

Saat ini ikan jenis tongkol/tuna dan cakalang terpantau cukup banyak tersedia disini dengan kisaran harga Rp 20.000 hingga 25.000 per kg.

"Untuk pasokan ikan tongkol ini bukan berasal dari laut lokal sini, tetapi ikan tongkol ini kebanyakan berasal dari hasil tangkapan perahu nelayan luar atau ikan keluaran PT," ungkap Oji, seorang pedagang ikan di TPI PPN Sungailiat, Minggu (13/12/2020).

Sementara rekannya, Nasir mengatakan kenaikan harga ikan Laisi saat ini disebabkan karena banyak perahu jaring gaek tidak bisa masuk ke dermaga PPN Sungailiat karena alur muara Air Kantung Sungailiat dangkal tertutup abrasi pasir laut.

"Banyak perahu jaring gaek saat ini bongkar muatan ke pelabuhan Pangkalbalam Pangkalpinang karena kapal mereka tidak bisa masuk ke dermaga PPN Sungailiat karena alur muara dangkal," kata Nasir.

Daftar harga ikan laut per kg di TPI PPN Sungailiat, Minggu (13/12/2020):

1. Tongkol Rp 20.000-25.000

2. Singkur Rp 25.000

3. Kerisi Bali Rp 25.000

4. CMB Rp 40.000

5. Gagok/Mayong Rp 30.000

6. Tenggiri Rp 60.000-75.000

7. Laisi Rp 25.000

8. Ciu Rp 25.000

9. Kepah Rp 15.000

10. Jebung Rp 30.000-40.000

( Bangkapos.com / Edwardi )