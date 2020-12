Tampil Semakin Macho, Ignis Hadir Dalam Sembilan Varian Warna

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Tak hanya di Indonesia, Suzuki Ignis juga beredar di mancanegara. Baru-baru ini Suzuki meng- upgrade mobil dengan tampilan yang lebih macho sehingga mengundang penasaran para pecintanya.

Update pada tampilan Suzuki Ignis menyentuh beberapa bagian, termasuk area eksterior. Suzuki Ignis versi update ini terlihat ada sentuhan di area fascia-nya, misalnya di sektor grill.

Grill Ignis tampak lebih macho dengan hadirnya empat buah aksen krom berbentuk 'U' yang membingkai kisi-kisi udara dengan dimensi yang cukup besar. Kemudian area bumper depan juga mendapatkan desain baru, dengan lekukan besar dan dilapisi warna silver.

Desain bumper yang tampil layaknya sebuah skid plate ini juga membuat tampilan Ignis jadi makin terlihat lebih 'SUV'. Bumper yang berubah ini juga turut menggeser posisi foglamp menjadi sedikit lebih ke atas.

Dari sisi interior dengan permainan warna di beberapa area, seperti di area panel instrumen, dasbor serta door trim. Selain itu, mesin yang digunakan masih sama dengan versi sebelumnya, yakni mesin 1.200 cc dengan powe 90 dk.

Spesial promo akhir tahun, harga Suzuki Ignis bisa didaptkan dengan DP mulai Rp8 jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan.

Tak hanya itu, pada bulan ini PT Jagorawi Motor juga memberikan promo yang sangat spesial yaitu cash back hingga puluhan juta serta hadiah langsung berupa sepeda polygon.

"Kami menawarkan promo Suzuki Super Sale Akhir Tahun cukup dengan DP mulai Rp8 jutaan saja atau angsuran mulai Rp3 juta," kata Marketing Support PT Jagorawi Motor, Pompi, dalam rillis, Minggu (13/12/2020).

Berbagai pilihan warna dari Suzuki Ignis, yakni ada sembilan warna yang disediakan, di antaranya Pearl Arctic White, Metallic Silky Silver, Metallic Glistening Gray, Metallic Lucent Orange (NEW), Pearl Midnight Black, Turquoise Blue (NEW), Stargaze Blue with Black Roof (NEW), Stargaze Blue with Silver Roof (NEW), dan Lucent Orange with Black Roof (NEW).

Nah bagi Anda yang ingin memesanan dan informasi spesifikasi lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT Jagorawi Motor terdekat di Jalan Raya Koba Pangkalanbaru, telp. (0717) 437009 / 439899, Jalan Soekarno Hatta (Masa Jaya Motor), Jalan Jenderal Sudirman (Depan Mall Puncak), telp. (0717) 437998. Wilayah Sungailiat, Jalan Raya Kenanga Sungailiat (Depan Lapangan Basket YPK) telp. (0717) 9104151, Wilayah Belitung Jalan Jenderal Sudirman Air Raya Tanjungpandan, telp. (0719) 9222888 / 9222188. (Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)