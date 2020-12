Kini Desain Toyota Fortuner Lebih Modern, Penjualan Laku Keras di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Meskipun di tengah pandemi dan kondisi perekonomian saat ini, Main Dealer Toyota Babel PT Istana Agung Babel mencatat penjualan unit Fortuner secara menakjubkan di penghujung tahun 2020.

Penjualan mobil harga di atas Rp600 juta, termasuk mobil mewah ternyata sangat diminati konsumen Bangka Belitung (Babel). Kondisi ini seolah jadi anomali di tengah kondisi Pandemi Covid-19 dan resesi yang terjadi.

"Iya betul, khusus mobil Fortuner penjualannya laku keras, bahkan konsumen kami rata-rata membeli cash atau tunai," kata Marketing PT Istana Agung Babel, Leni kepada Bangkapos.com, Senin (14/12/2020).

Leni menyebutkan, Fortuner tipe VRZ A/T Diesel TRD ini memang menjadi incaran penyuka otomotif di Bangka Belitung.

Hadir sebagai generasi baru, Toyota Fortuner mengalami ubahan dari semua sektor, seperti eksterior, interior, mesin hingga teknologi. Lantas, seperti apa spesifikasi All New Fortuner?

Fortuner generasi terbaru ini hadir dengan desain eksterior yang lebih modern serta hadir dua pilihan warna baru, yaitu avant-grade bronze metallic dan phantom brown metallic.

Karakter tangguhnya bisa dilihat pada bagian depan terdapat engine hood di tipe mesin diesel. Posisi intercooler disematkan di bawah dekat radiator, desain lampu memadukan Bi-Beam hi-tech LED Projector dan terintegrasi dengan DRL serta auto leveling sehingga tidak menyilaukan mata pengguna jalan lain.Velgnya menggunakan ukuran 18 inch dengan warna abu-abu gelap pada tipe VRZ dan SRZ, serta alloy wheel abu-abu gelap, tetapi ukurannya 17 inch untuk tipe G. Bagian belakangnya, terdapat power back door yang bisa terbuka dan tertutup dengan menekan tombol.

Besaran bukaan pintu belakang juga bisa disesuaikan. Terdapat rear parking camera dan all around sensor, antena berbentuk sirip hiu serta mount stop LED.

Sementara ada juga pilihan moda berkendara standar, power dan eco yang bisa dipilih pengemudi.

Tak hanya itu, pada semua tipe dilengkapi juga steering wheel yang memiliki desain baru, steering switch, paddle shift +sequential (A/T), fotur Eco/Power Mode, rear Diff Lock, paddle shift 6 A/T, dan manual 6-percepatan.

Sistem audio yang ditampilkan juga baru dengan ukuran 8 inci, Toyota Move, navigation, dan micracast, auto AC dan sophisticated.

Dari segi fitur keamanan, semua Fortuner terbaru ini dilengkapi SRS airbag, Isofix, ABS dan EBD, vehicle stability control (4x4 VRZ), trailer sway control (4x4 VRZ), emergency brake signal, A-TRC serta hill start assist.

Mesin All New Fortuner hadir dengan varian 4x2 SRZ A/T dengan mesin bensin berkapasitas 2.700cc serta 4x2 diesel 2.400cc yang hadir pada VRZ A/T dan G baik manual ataupun otomatis.

Mesin tipe GD terbaru ini diklaim mampu menghasilkan tenaga maksimal dan irit bahan bakar, sedangkan bensin akselerasinya responsif dengan peningkat tenaga dan irit bahan bakar. Baik tipe manual maupun otomatis dilengkapi transmisi 6-percepatan.

Lebih lanjut, All New Fortuner ini juga hadir dengan enam line-up, yaitu 4x4 DSL 2.4 A/T (VRZ), 4x4 DSL 2.4 A/T (G), 4x2 bensin 2.7-liter A/T (SRZ), 4x2 DSL 2.4 A/T (VRZ), 4x2 DSL 2.4 A/T (G), dan 4x2 DSL 2.4 M/T (G). (Bangkapos.com/Sela Agustika)