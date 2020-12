Pelaku UMKM Harus Terbiasa dengan Digital, Pemprov Turun Tangan

BANGKAPOS.COM -- Jika tak segera beralih ke digital, pemasaran akan sangat suliit, apalagi saat pandemi Covid-19. Dorongan untuk memperkuat pelaku UMKM tentang digitalisasi terus gencar dilakukan.

Melansir artikel kukm.babelprov.go.id. pelaku UMKM didorong untuk segera beralih ke digital.

Digitalisasi akan membantu memperluas pemasaran produk UMKM.

"Pelaku UMKM harus beralih kedigital jika tidak ingin tertinggal apalagi di masa pandemi Covid-19 dan new normal. Covid-19 mempercepat digitalisasi UMKM untuk membantu memperluas pasar hingga ke manca negara," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep Bangka Belitung Hj Elfiyena membuka webinar Pemasaran dan Strategi Usaha di Era New Normal via aplikasi zoom.

Webinar ini merupakan kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kep Babel dengan Ciputra Entrepreneur Club. Webinar ini diikuti ratusan pelaku UMKM dan menghadirkan pembicara Benedikta Puspita Head of Ciputra Life Academy.

Ia menambahkan bahwa Pemprov Babel telah mencoba beberapa upaya dalma rangka pemasaran dan strategi usaha di era pandemi dan new normal.

Pemprov memberikan pelatihan dan membantu fasilitasi pemasaran UMKM melalui market place nasional agar UMKM bisa digitaliassi.

"Sekarang mau tidak mau, pelaku UMKM harus digitalisasi. Oleh sebab itu, Pemprov membantu pemasaran UMKM Babel melalui market place dan pameran secara virtual," tambahnya.

Pandemi Covid-19 mengharuskan UMKM masuk ke ekosistem digital. Karena menurutnya, dengan adanya digitalisasi, maka UMKM bisa masuk ke pasar global. Tanpa masuk ke digital, maka UMKM akan semakin tertinggal.

"UMKM tidak boleh diam. UMKM harus memasarkan produk secara digital untuk meraih pasar nasional bahkan pasar global," ujarnya.

Dengan adanya webinar ini, Kadis KUKM Babel berharap dapat meningkatkan kemampuan UMKM dalam melakukan pemasaran digital. Semoga dengan adanya kolaborasi ini dapat membantu pemprov dalam mengedukasi UMKM Babel beralih ke digital.

"Semoga ini bisa mempermudah kita mengedukasi UMKM beralih ke digital sehingga mempu memperluas akses pasar produk UMKM," pungkasnya. (*)