UPDATE Kasus Covid-19 di Pangkalpinang, Tambahan 12 Kasus Baru, Karantina Total 104 Orang

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Kesehatan Kota Pangkalpinang dr. Masagus M Hakim (MH) mengatakan, hingga hari ini Senin (14/12/2020) kasus konfirmasi positif covid-19 di Kota Pangkalpinang bertambah, total kasus berjumlah 420 orang.

Kata Hakim, Minggu (13/12/2020) kemarin ada tambahan dua belas kasus baru positif covid-19 di Kota Pangkalpinang.

Adapun dua belas orang tersebut atas nama, Ny. YDS (25), warga Kecamatan Gerunggang, kasus konfirmasi bergejala, YDS karyawan hotel yang terpapar dari tamu hotel.

Tn. AR (27), warga Kecamatan Taman Sari, kasus konfirmasi kontak erat dengan Tn.MS, AR merupakan anggota kepolisian.

Ny. MMM (27), warga Kecamatan Taman Sari, MMM seorang ASN kasus konfirmasi yang bergejala, kontak erat dengan Tn. MS kasus konfirmasi sebelumnya.

Tn. AAA (9), warga Kecamatan Taman Sari, kasus konfirmasi tidak bergejala dark taransmisi lokal.

Tn. AY (52), warga Kecamatan Rangkui, kasus konfirmasi bergejala ispa berat, di karantina di RSBT Kota Pangkalpinang. Ny. AN (57), warga Kecamatan Bukit Intan, kasus konfirmasi Tn. MS pasien RSUD, AN seorang asistan rumah tangga.

Ny. AN (54), warga Kecamatan Rangkui, AN seorang ASN memiliki kontak erat dengan Tn. MS, AN merupakan istri dari MS. Ny. LFM (20)., arga Kecamatan Rangkui.

Seorang pelajar, merupakan anak dari Tn. MS. Ny. TTM (17), warga Kecamatan Rangkui.

Seorang pelajar merupakan anak Tn. MS. Ny. MOM (22), warga Kecamatan Rangkui, kasus konfirmasi transmisi lokal dengan riwayat rapid reaktif.