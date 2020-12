Hari Ini Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS kembali Melemah di Pasar Spot Rp 14.125 per dolar AS

BANGKAPOS.COM -Hari ini, Selasa (15/12/2020) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot dibuka melemah ke Rp 14.125 per dolar AS

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,21% jika dibandingkan posisi sebelumnya, yakni Rp 14.095 per dolar AS.

Vishnu Varathan, head of economics and strategy Mizuho Bank Ltd Singapura mengatakan kepada Bloomberg, wabah Covid-19 di Indonesia yang masih berat menjadi penahan optimisme terhadap vaksin secara global

Pasar keuangan juga mengantisipasi posisi menjelang rapat dewan gubernur Bank Indonesia (BI) hingga Kamis pekan ini.

Tak hanya di Indonesia, bank-bank sentral dunia juga akan menggelar rapat terakhir 2020 pada pekan ini, seperti Federal Reserve, Bank of England, dan Bank of Japan.

Ekonom Samuel Sekuritas, Ahmad Mikail mengungkapkan, salah satu faktor yang menekan kinerja rupiah adalah adanya potensi aliran modal asing yang keluar dari Indonesia.

Ia menambahkan, hal tersebut dipicu oleh rencana Jerman yang kembali menerapkan lockdown hingga akhir tahun akibat penyebaran virus corona.

Sementara Analis HFX International Berjangka Ady Phangestu menambahkan, sentimen global yang akan berpengaruh adalah mengenai kelanjutan stimulus fiskal Amerika Serikat (AS) yang hingga saat ini belum mencapai kesepakatan.

"Selain itu, pelaku pasar juga akan mencermati proyeksi ekonomi dari rapat FOMC," ujar Ady dikutip Tribunnews.com dari Kontan.co.id.

ILUSTRASI Petugas menghitung uang rupiah di money changer Ayu Masagung, Jakarta, Kamis (19/3/2020). Melemah, Rupiah Berada di Level Rp 14.125 per Dolar AS, Selasa, 15 Desember 2020. (Kontan/Fransiskus Simbolon)

Adapun kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah menguat ke Rp 14.102 per dolar AS.