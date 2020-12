ESI Bangka Sukses Gelar Turnamen Esport Pertama, Berharap Jaring Atlet Handal

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gelaran turnamen Mobile Legend Bang Bang (MLBB), Minggu (13/12) lalu, sukses digelar Esport Indonesia (ESI) Kabupaten Bangka.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum ESI Bangka, Syargi M Budiman Rabu, (16/12/2020).

Turnamen MLBB itu digelar selama dua hari.

"Infamous asal Pare-Pare, Sulawesi Selatan berhasil menjadi juara setelah mengalahkan Need Sleep asal Jakarta dengan score 3-1," jelasnya.

Ia melanjutkan, tim asal Sungailiat, yakni EINS, hanya menjadi juara ketiga setelah berhasil menang dari AFK di perempat final. Dalam gelaran pertama, turnamen tersebut diikuti oleh 128 tim yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Termasuk tim dari Bangka Belitung (Babel).

"Total ada 128 tim yang bertanding pada Sabtu dan Minggu. Intinya, kami tetap dan sangat bersyukur turnamen ini sukses digelar," katanya.

Syargi mengungkapkan, dieven Esport yang dilaksanakan pihaknya ini, tim-tim terbaik meraih penghargaan berupa hadiah uang tunai dan diamond game. Masing-masing dengan total hadiah uang sebesar Rp3 juta serta 75000 diamond.

Sementara itu, bagi tim yang meraih juara pertama mendapatkan penghargaan uang senilai Rp1,5 juta ditambah 25 ribu diamond dan e-sertifikat.

"Juara 2 dapat Rp900 ribu plus 15 ribu diamond dan e-sertifikat. Kalau juara ke 3 dapat Rp600 ribu plus 10 ribu diamond dan e-sertifikat. Untuk peringkat 4 hingga 8 mendapatkan 5000 diamond plus e-sertifikat," sebutnya.

Apresiasi juga diberikannya kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan turnamen tersebut, sejak beberapa hari, sebelum turnamen digelar.

"Lalu, sehingga turnamen juga bisa berjalan lancar. Saya berterimakasih kepada tim dan panitia yang sudah bekerja keras. Tanpa teman-teman panitia, mungkin kegiatan tidak bisa berjalan dengan semestinya," ucap Syargi.

Lebih lanjut, direncanakan ESI Bangka juga akan menggelar turnamen dengan game Free Fire. Turnamen dijadwalkan akan dilaksanakan pada awal tahun 2021.

"Tapi belum tahu sistemnya nanti bagaimana. Masih kita diskusikan dengan tim dan pengurus ESI," tuturnya.

Dia berharap, diselenggarakannya turnamen-turnamen sejenis, dapat memberikan ruang kepada atlet-atlet lokal Esports, agar bisa mendapatkan pengalaman dan bersaing bersaing dengan atlet esport dari luar daerah dan mendapatkan pengalaman.

"Karena ini cabang olahraga baru. Sekarang juga kita masih memantau potensi-potensi atlet Esports Bangka. Semoga nanti dapat lahir atlet berprestasi dari daerah kita," pungkas Syargi.

(Bangka Pos/Ramandha)