Lokasi Bulan Madu Penyanyi Isyana Sarasvati, Ungkap Alasan Tetap Pergi Bersama Rayhan Maditra

BANGKAPOS.COM - Penyanyi Isyana Sarasvati dan Rayhan Maditra menikmati bulan madu romantis dengan sang suami, Rayhan Maditra di Nihi Sumba.

Pasangan yang menikah pada 2 Februani 2020 itu menghabiskan waktu bersama di Nihi Sumba.

Melalui akun instagramnya, Isyana membagikan deretan potret saat menikmati bulan madu.

"Lesgoooo! Akhirnya memutuskan untuk mini honeymoon!!

(setelah hampir setahun nikah, kalo ga sekrang nunggunya bisa 4 tahun cuy wkwkwk)

Sekalian selebrasi Mako berhasil diterima ppds.

So proudd of you! Bulan depan udah gabisa gini2 lagi deh kalo doi dah masuk spesialis," tulis Isyana di Insta Story.

Baca juga: Video Bocoran Ikatan Cinta 16 Desember 2020: Reyna Kritis, Status Mantan Napi Andin Diungkit

Baca juga: Heboh Dinosaurus Digiring Sekelompok Orang Keluar Truk, Penampakan Binatang Purba Dapat Ditonton

Baca juga: Zodiak Besok Kamis 17 Desember 2020: Libra Perubahan Besar, Virgo Jangan Menunda-nunda

Baca juga: Terima Video Call Wanita Tanpa Busana, Nelayan Diperas dan Diancam Jika Tak Transfer Rp 1,5 Juta

Baca juga: Ingat Youtuber Wawancara Kiki dan Rendy di Ikatan Cinta? Ternyata Pacar Glenca Chysara Pemeran Elsa

Baca juga: Terungkap Pengantin Wanita Menangis Histeris Lihat Mantan Kekasih Datang, Baru Putus saat Lamaran

Selain itu Isyana juga membagikan potret tempatnya menginap.

Ranjang di kamarnya dihias dengan bertabur bunga.