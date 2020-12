TDM Belinyu Luncurkan Scoopy Terbaru

TDM Belinyu luncurkan All New Scoopy terbaru, kegiatan ini berlangsung di Cafe Qping Belinyu, (Sabtu, 5/12/20)

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Pada tanggal 05 Desember 2020 TDM Belinyu luncurkan All New Scoopy terbaru, kegiatan ini berlangsung di Cafe Qping Belinyu.

Lokasi Launching begitu ramai dipenuhi oleh warga, karna lokasi yang kita pilih juga strategis dimana titik kumpul dan titik keramaian berada di lokasi tersebut.

Meskipun demikian tidak lupa untuk tetap wajib ikut protokol kesehatan. Aturan Social Distancing dan cuci tangan sebelum memasuki area Launching.

All New Scoopy terdiri dari 2 varian yaitu Smart key & non Smartkey serta ada 4 type yaitu Sporty , Fashion , stylish & Prestige, acara yang dijalankan begitu lancar tidak ada kendala sama sekali sesuai yang direncanakan.

TDM Belinyu juga mengadakan Give Away sebagai bentuk terimakasih karena warga telah ikut antusias dalam acara Launching Scoopy.

Acara ini juga mendatangkan bintang tamu Chyntia Caroline gadis muda yang selain cantik tapi berbakat dan cukup Famous di Belinyu.

Acara ini juga disiarkan langsung melalui akun Instagram dealer Tunas Honda Belinyu, dan ada beberapa juga warga yang mengomentari live tersebut terkait Scoopy terbaru.

Bukan Hanya Instagram Dealer yang Live tapi juga akun Instagram Pribadi Bintang Tamu. Launching ini berlangsung cukup lama, banyak warga yang tertarik dengan Scoopy karna design yang baru dengan Fitur yang sudah lebih upgrad dari sebelumnya.

Pembukaan acara ini di awali dengan meluncurkan kembang api dan diiringi tepuk tangan yang begitu meriah.

Tidak Lupa juga Karyawan Honda menjelaskan fitur dan keunggulan dari Scoopy, menyebarkan flyring Brosur dan Pricelist.

Acara berlangsung Have Fun semua orang menikmati acara yang telah diselenggarakan oleh TDM Belinyu, acara dipenuhi dari semua kalangan Usia Muda hingga Dewasa. Diakhir Acara TDM Belinyu tidak lupa menyampaikan aturan berkendara #Cari_Aman dalam Berkendara dengan

1. Menggunakan Helm juga jaket.

2. Tidak bermain ponsel saat berkendara

3. Kelengkapan Surat Kendaraan

Selalu pakai masker dan cuci tangan akan terhindar penularan COVID-19. (*)