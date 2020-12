Yamaha Luncurkan Produk Terbaru Yamaha GEAR 125 di Bangka Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Yamaha Indonesia Motor Mfg dan CV Sumber Jadi selaku Main Dealer Yamaha Bangka Belitung resmi meluncurkan produk terbarunya dengan konsep baru Yamaha GEAR 125.

Launching New Product bertempat di Flagship Shop Sentral Yamaha Bangka, Pangkalpinang, yang berlangsung baru-baru ini.

Jelang akhir tahun 2020 ditutup manis dengan rangkaian produk teranyar dari PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT.YIMM).

Sebelumnya dilakukan peluncuran All New Aerox 155 Connected dilanjutkan All New Nmax 155 Connected Standard Upgrade.

Acara dimulai dengan sosialisasi prosedur kesehatan undangan dengan dicek suhu tubuh, mencuci tangan, diberikan masker jika lupa bawa masker dan menjaga jarak.

Acara launching diawali buka kain penutup oleh Shop Manager Sentral Yamaha Bangka Rizal, Area Manager Sales Pangkalpinang Hendra dan Subhan Camat Kecamatan Rangkui.

Kegiatan dihadiri pemuka agama dan ketua RT/RW, Camat Kecamatan Rangkui, para influencer youngster, media lokal hingga Ketua Bikers Yamaha Community.

Dalam kesempatan itu Oriansah M selaku Area Control Marketing, mempresentasikan keunggulan dan kehandalan produk.

Kegiatan launching mengusung konsep podcast dan disiarkan langsung di media sosial instagram @yamahakite.

Yamaha yang mendominasi pasar motor skutik kelas 125 cc menghadirkan Yamaha GEAR 125 untuk melengkapi varian produk Yamaha Blue Core 125cc.