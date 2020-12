Heboh Lesti Kejora Masuk 5 Besar Most Beautiful Women 2020, Begini Jelasnya. (Sumber: twitter.com/Dtopbeautyworld)

Heboh Lesti Kejora Masuk 5 Besar Most Beautiful Women 2020, Begini Jelasnya

BANGKAPOS.COM, JAKARTA -- Di penghujung tahun 2020 ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan unggahan Youtube dari channel TB World dan akun Twitter Top Beauty World di @Dtopbeautyworld.

Diketahui, TB Top Beauty World merilis hasil survei tahunan mereka yang memilih 100 wajah yang dianggap paling cantik dari kalangan selebriti dunia.

Perusahaan kosmetik dan bedah plastik terkemuka di Amerika Serikat melakukan voting dan penilaian juri.

Hasil survei tahunan TB Top Beauty World itu, terdapat tiga artis Indonesia yang masuk kedalam jajaran 100 Wanita Paling Cantik di dunia tahun 2020 yang merupakan penyelenggaraan tahun ke enam.

Penilaian wanita tercantik di dunia berdasarkan Top Beauty World didasakan atas beberapa persen kriteria, diantaranya 50 persen dari rasio wajah bernilai dimana nilai sempurna adalah 5000 poin.

Adapun deretan nama-nama populer bersaing, termasuk dari Indonesia. Lesty Kejora yang berhasil menembus posisi kelima dari daftar 100 Beautiful Women 2020. Lesty mendapatkan nilai 9148 poin, hanya terpaut 1 point dari anggota girlband Girls Generation, Lim Yoona atau YoonA, menempati posisi keempat.

Sementara itu di posisi ketiga dan kedua ditempati oleh model asal Hungaria yang merupakan salah satu angel brand pakaian dalam Victoria Secret, Barbara Palvin, dan artis India, Deepika Padukone. Keduanya meraih masing-masing 9160 dan 9163 poin.

Dan di posisi pertama The 100 Most Beautiful Women of 2020 dinobatkan kepada Hande Ercel atau Hayat yang merupakan model asal Turki.

Nama Lesti yang masuk bersama deretan artis internasional ternama itu memicu berbagai reaksi dari netizen Indonesia.