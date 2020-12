Jagorawi Motor Layanan Sevis Bengkel Body Repair and Paint, Siap Antar Jemput Kendaraan

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Kinerja Bengkel Cat - Ketok Jagorawi Motor (BP) Suzuki sedikit demi sedikit terus membaik dan adanya peningkatan yang signifikan.

Meski sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 ini, pada bulan Desember 2020, kinerja Bengkel Cat - Ketok Suzuki semakin membaik dan meningkat.

Kebanyakan konsumen datang ke bengkel untuk melakukan perbaikan ringan pada cat bodi mobil agar jadi kinclong lagi seperti baru. Karena Jagorawi Motor memahami kendaraan adalah cermin kebanggaan anda yang bersifat fungsional, bernilai seni dan Life's Style. Serta kendaraan yang harus selalu tampil elegan, baik di dalam dan terutama tampilan body luarnya.

Manajer Body Repair and Paint Jagorawi Motor, Erdo mengatakan, kebutuhan akan perawatan body mobil dalam masa pandemi ini adalah alasan utama kinerja bengkel kembali meningkat. Meskipun aktivitas cukup terbatas, tapi kondisi body kendaraan harus tetap perfect dan kinclong.

"Justru di saat intensitas penggunaan mobil berkurang, banyak konsumen memanfaatkannya untuk memperbaiki tampilan body mobil agar seperti baru kembali sebelum digunakan untuk beraktivitas lagi, seperti repaint karena body tergores atau body penyok/kempot," kata Erdo dalam rillis, Minggu (20/12/2020).

Hal inilah yang membuat kinerja Jagorawi Motor Body Repair and Paint naik sedikit demi sedikit, pada bulan Desember ini.

Jagorawi Motor Body Repair and Paint beralamat di Jalan Taib Raya Nomor 57 Kelurahan Dul Kecamatan Pangkalanbaru (Belakang Jagorawi Motor) dengan lokasi terbaik serta layanan body repair and paint, harga yang terjangkau dan berstandar cat pabrik, waterbase by sikkens.

Jagorawi Motor Body Repair and Paint juga didukung dengan peralatan bengkel yang berstandar pabrik. Teknisi yang profesional serta berpengalaman dan bersertifkat.

Layanan Suzuki Jagorawi Body Repair and Paint ini juga menerima perbaikan klaim dari semua asuransi maupun konsumen pribadi dengan segala merek mobil, serta dalam Bengkel Cat ini terdapat fasilitas antar jemput kendaraan servis dan one day service dimana untuk perbaikan ringan dapat diselesaikan dalam waktu satu hari.

"Kami juga memudahkan konsumen yang akan melakukan perbaikan di tengah aktivitasnya yang padat dan tidak dapat datang langsung ke lokasi bengkel.

Suzuki Jagorawi Motor pun memberikan fasilitas antar jemput kendaraan khusus area Pangkalpinang, fasilitas derek 24 jam dan mobile body repair (sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku)," tambah Erdo.

Informasi lebih lanjut dan booking bisa menghubungi (0717) 9111563 dan 0852 7319 5299 atau di WA. 0812 7177 108 / 0853 6835 5199. (Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)