Cara Menonton My Lecturer My Husband, Serial Drama Indonesia Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina

Cara Menonton My Lecturer My Husband, Serial Drama Indonesia Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina

BANGKAPOS.COM - Drama Indonesia terbaru My Lecturer My Husband sukses mencuri perhatian penonton Indonesia.

Hal ini terlihat beberapa cuplikan video teasernya viral dan Tranding di Youtube.

Bahkan video higlight Episode 1 diunggah di Youtube WeTV Indonesia sudah ditonton lebih dari 1,3 Juta view sejak pantauan Tribun Jumat (18/12) sore.

Tak hanya itu saja, kisah Mahasiswa dan Dosen ini juga viral di sosial media.

My Lecturer My Husband merupakan drama Indonesia terbaru yang tayang di iFlix dan WeTV.

Baca juga: Zodiak Besok 22 Desember 2020: Aries Bersiap Kencan, Sagitarius Cari Kerja Baru

Baca juga: Video Bocoran Ikatan Cinta 21 Desember 2020: Bawa Kabur Reyna, Aldebaran Terancam

Baca juga: Profil Aliyah Faizah Pemeran Cantika Orangtua Angkat Reyna di Ikatan Cinta, Pacarnya Bayu Skak

Serial drama Indonesia My Lecturer My Husband diperankan oleh Reza Rahadian dan Prilly Latuconsina.

My Lecturer My Husband merupakan drama Indonesia yang diadaptasi dari novel Wattpad.

Serial My Lecturer My Husband tayang perdana 12 Desember 2020 dengan jadwal penayangan setiap Jumat.

Saat ini serial drama Indonesia ini sudah memasuki episode kedua gratis yang tayang hari ini Jumat (18/12/2020).