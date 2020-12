Nikmati Paket Super Brunch 11 Variasi Menu di Momen Tahun Baru di Novotel Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Novotel Hotel & Convention Center Bangka tawarkan paket menarik bagi Anda yang ingin merayakan momen tahun baru bersama keluarga ataupun sahabat tercinta.

Mengusung tema stay safe and celebrate your 2021 New Year with our super brunch, pihak hotel tetap memberikan kenyamanan dan keamanan kepada pengunjung yang ingin menikmati momen pergantian tahun.

"Jadi tahun ini kita memang tidak buat new year eve dinner atau kegiatan diner malam tahun baru seperti tahun sebelumnya dikarenakan pandemi dan kita hanya mengadakan super brunch saja di tanggal 1 Januari 2021, "ujar Director of Sales Novotel Bangka, Sri Sufarni, Senin (21/12/2020).

Baca juga: Daftar Laboratorium, Klinik dan Rumah Sakit yang Melayani Rapid Test Antigen di Bangka Belitung

Baca juga: Cara Menonton My Lecturer My Husband, Serial Drama Indonesia Reza Rahardian dan Prilly Latuconsina

Baca juga: Profil Aliyah Faizah Pemeran Cantika Orangtua Angkat Reyna di Ikatan Cinta, Pacarnya Bayu Skak

Tampilan gedung Novotel Hotel & Convention Center Bangka. (Istimewa Novotel)

Pada momen ini pihaknya menyajikan berbagai hidangan segar dengan variasi menu yang berasal dari berbagai negara.

"Kurang lebih ada 11 negara variasi menunya, mulai dari korea, italia, jepang, vietnam, china, indonesia dan masih banyak lagi lainnya,"ujar Sri.

Nah bagi Anda yang ingin menginap sekaligus menikmati pergantian tahun dan menikmati sajian ini bisa langsung mendapatkan paket lengkap dengan harga Rp1.199 ribu yang sudah termasuk kamar, paket sarapan 2 orang, dan paket superbrunch 2 orang di tanggal 1 Januari 2021, dan juga bebas akses gym dan kolam renang.

Tak perlu khawatir, bagi Anda yang hanya ingin menikmati paket Super brunch saja, per orang cukup membayar Rp300 rb/net untuk dewasa dan Rp150 ribu untuk anak -anak.

Untuk informasi dan reservasi lebih lanjut bisa langsung hubungi kontak 08117175777 atau 0717436888.

Miliki Sertifikat CHSE

Dikatakan Sri, selama pandemi Covid-19 pihak hotel tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

Bahkan saat ini Novotel Hotel & Convention Center Bangka pun telah memiliki sertifikat CHSE (Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability) sehingga pengunjung yang datang dipastikan kenyaman dan keamanannya.

"Penerapan 3 M, seperti menjaga jarak, cuci tangan, dan menggunakan masker dan kita juga menyemprotkan disinfektan setelah ruangan digunakan maupun areal yang sering di sentuh tamu,"kata Sri.

Sertifikat CHSE tersebut diserahkan langsung oleh kementrian perdagangan dan sudah ditempelkan di hotel.

(Bangkapos.com/Sela Agustika)