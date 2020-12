Yamaha Motor Sabet 11 Penghargaan GridOto Award 2020 

BANGKAPOS.COM -- PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) kembali mengukir prestasi dengan mendapatkan 11 penghargaan di ajang bergengsi GridOto Award 2020 yang diselenggarakan secara virtual pada hari Selasa, 15 Desember 2020.

“Terima kasih atas kepercayaan dan apresiasi kepada PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. Kami sangat senang dan bangga dapat menerima 11 penghargaan GridOto Award 2020," jelas Deputi Direktur Marketing, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Takeyama Hiroshi, Senin (21/12/2020).

Dikemukakan Takeyama bahwa penghargaan ini membuat semakin semangat dan termotivasi dalam berinovasi serta berkerja lebih keras lagi untuk memberikan produk, pelayanan, dan pengalaman berkendara terbaik kepada seluruh konsumen di Indonesia.

Yamaha membuktikan kualitas produk dan aktivitasnya, melalui peningkatan prestasi dengan membawa pulang 11 penghargaan.

Hampir seluruh kategori mulai dari segmen Matic yang didominasi oleh keluarga MAXI Yamaha, line up Sport Dual Purpose, Naked Bike dan Sport Fairing Yamaha yang terbukti keunggulannya, maupun Motor Cub/Bebek yang tetap menjadi motor andalan.

Lebih lanjut kata Takeyama dalam tahun ini Yamaha All New NMAX 155 ABS Connected dari keluarga MAXI Yamaha berhasil meraih predikat Motor of The Year 2020.

Selain itu Yamaha Indonesia juga berhasil mendapatkan Spesial Award untuk kategori Program Digital karena aktif dalam kegiatan digital (My Yamaha App, Y-Connect, Social Media, Website dan Virtual Launching) selama tahun 2020.

Peningkatan prestasi ini patut di apresiasi karena mampu mendominasi GridOto Award 2020.

Berikut penghargaan GridOto Award 2020 yang berhasil diraih oleh Yamaha :

1. Cub/Bebek 110-150 cc : Yamaha New MX King