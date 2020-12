Begini Arti Sosok Ibu Bagi Harini Sondakh, Pemain Sinetron Putri untuk Pangeran

BANGKAPOS.COM -- Harini Sondakh memaknai seorang ibu sebagai sosok yang peduli dan bisa melakukan segala hal untuk keluarganya.

Pemeran Citra di sinetron Putri Untuk Pangeran ini juga memandang ibu sebagai sosok pahlawan tanpa jasa karena perannya tersebut.

"Kalau ibu di Manado, semua keluarga di Manado, rindu banget bukan sama ibu saja, tapi sama semua keluarga," ungkap Harini saat dihubungi Bangkapos.com, Senin (21/12/2020) malam.

Gadis kelahiran Manado ini mengaku karena sibuk syuting saat ini membuatnya belum dapat menjumpai sang ibu tercinta.

Namun rasa syukur dan ucapan terimakasih dilontarkan oleh artis ibukota Jakarta ini pada momentum Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 Desember 2020, hari ini.

"Cuma pengen bilang sama ibu, kalau your the best of the best, person of the hero. Ibu terimakasih untuk semua kasih sayang, semua pengorbanan, untuk semua pelajaran yang telah Ibu berikan buat rini, yang bisa bikin rini sudah ada sampai saat ini, dengan semua yang rini punya dan bisa rini manfaatkan sampai sekarang, itu karena ibu. Terimakasih ibu," ungkap Harini.

Pemeran Citra dalam sinetron Putri Untuk Pangeran, Harini Sondakh (Instagram Harini Sondakh)

Gadis yang mengawali karir sebagai Runner Up 3 Miss Indonesia ini juga merasa mengapresiasi Ibu tidak hanya dalam momentum satu hari saja, tetapi harus setiap hari.

Dengan cara menjaga sikap dan tutur bicara saat berinteraksi dengan seorang ibu.

"Gak mengingat ibu di hari ibu doang, bukan hanya dengan tatap muka ya, tetapi dengan kita mendoakan juga Apalagi saat ini lagi jauh, bisa dengan cara telponan untuk menyalurkan kasih sayang, kerinduan dan perhatian kita," sebutnya.

Artis yang pernah memuji keindahan wisata pulau Bangka ini mengaku mempunyai keinginan kedepannya dalam hal menyenangkan keluarga terkhusus sang ibu.

"Kerinduan aku sebernarnya untuk Ibu terutama orangtua, ingin dan bisa nanti kalau di Jakarta udah stabil, pengen beli rumah atau apartemen, lebih ke memenuhin apa yang mereka butuhin. Dulu aku ditangungi apa-apa sama ibu, pada satu momen atau beberapa momen, Rini yang bales, walaupun gak seberapa tapi ada lah," harap Harini.

( Bangkapos.com / Cici Nasya Nita )