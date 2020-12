Harga Rapid Antigen Dinilai Mahal, Antrian Pemeriksaan Tak Jaga Jarak, Ini Kata Gubernur

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Terhitung dua hari pemberlakukan rapid test antigen sebagai syarat untuk keluar masuk Provinsi Bangka Belitung menimbulkan beberapa opini masyarakat.

Satu diantaranya terlontar dari calon penumpang, Ake yang hendak bepergian ke Palembang besok hari, Rabu (23/12/2020).

Ia sudah melakukan rapid test antigen sehari sebelum keberangkatan di Farma Lab dekat bandara Depati Amir Pangkalpinang.

Ia rela menunggu berjam-jam dari pagi hingga siang untuk mendapatkan dokumen syarat penerbangan dan harus membayar Rp 200.000.

"Gak apa-apa sih (kebijakan ini-red), sebenarnya yang memberatkan itu biayanya, very expensive for me (sangat mahal untuk saya-red). Serius," kata Ake ditemui Bangkapos.com saat usai melakukan rapid test antigen, Selasa (22/12/2020).

Diakuinya, ia lebih setuju dengan harga rapid test antibodi yang hanya di banderol Rp 85.000 atau di bawah Rp100.000 di Farma Lab.

Ia merasa dengan kebijakan rapid test antigen yang dihargai mahal itu tak membuatnya merasa aman saat melakukan perjalanan.

"I think no (untuk keamanan perjalanan-red), ya mungkin sekarang iya (aman-red), tapi tidak tahu nanti," keluh Ake.

Selama dua hari berturut-turut pantauan Bangkapos.com, terkait pelaksanaan pemeriksaan rapid test antigen di Farma Lab bandara Depati Amir Pangkalpinang tetap disambut antusias calon penumpang.

Pantauan kemarin, Senin (21/12/2020), calon penumpang tampak berkerumunan saat antrian atau tidak menjaga jarak.