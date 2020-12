Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman Tidak Mau Dirinya Jadi Penular Covid-19

Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman saat diwawancara Editor In Chief Bangka Pos, Ibnu Taufik Juwariyanto secara live via Fecebook di pintu keluar masuk ruang tunggu Bandara Depati Amir, Selasa (22/12/2020) petang.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman menegaskan kebijakan rapid test antigen sebagai syarat keluar masuk Bangka Belitung bukan untuk mempersulit masyarakat.

Kebijakan itu menurutnya merupakan upaya agar penularan Covid-19 di Bangka Belitung tidak semakin meluas.

Di antara upaya pencegahan tersebut dimulai dari pintu masuk melalui jalur udara, darat maupun laut.

Untuk itu Erzaldi Rosman mengharapkan masyarakat mengikuti kebijakan rapid test antigen yang sudah dibuat pemerintah daerah.

Kebijakan rapid test antigen ini selain untuk melindungi masyarakat dari penularan Covid-19, juga untuk menjaga dan memperkuat ekonomi masyarakat.

"Agar transmisi lokal tidak berlebihan, kita awali pencegahan di pintu masuk ini. Artinya nanti tidak ada lagi alasan bagi masyarakat lokal ketika kita melakukan penertiban, oh pak pintu masuknya tidak dijaga," ujar Erzaldi Rosman saat diwawancara Editor In Chief Bangka Pos, Ibnu Taufik Juwariyanto secara live via Fecebook di pintu keluar masuk ruang tunggu Bandara Depati Amir, Selasa (22/12/2020) petang.

Erzaldi Rosman saat tiba di bandara sengaja lewat pintu reguler sambil mengecek protokol kesehatan di Bandara Depati Amir.

Gubernur mengenakan masker lengkap dengan face shield.

Ia khawatir jika tidak mengambil kebijakan ketat masyarakat jadi abai terhadap penerapan protokol kesehatan sehingga terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Bangka Belitung.

"Menjalankan protokol kesehatan ini bukan lagi suatu kewajiban tetapi suatu kebutuhan," kata Erzaldi Rosman.

