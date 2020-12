Harga Bahan Pokok Minggu ini di Kabupaten Bangka Tengah Masih Stabil

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya di Kabupaten Bangka Tengah minggu ini dikatakan stabil.

Pasalnya, data yang diperoleh dari Dinas (Disperindag) Kabupaten Bangka Tengah secara umum tidak mengalami kenaikan, kecuali beras dan itu pun dengan merek RM mengalami kenaikan Rp1000 per kilogram.

"Secara umum harga bahan pokok tidak mengalami kenaikan harga atau masih stabil, hanya saja ada kenaikan Rp1000 per kilogram pada beras merek RM dan beras lainnya tetap stabil," ujar Royter selaku Kabid Perdagangan Disperindag Bangka Tengah kepada Bangkapos.com, Rabu (23/12/2020).

Sementara itu bahan pokok lainnya diakui Royter harganya masih sama dengan Minggu kemarin, tidak mengalami kenaikan.

Adapun harga bahan pokok dan bahan strategis lainnya di Kabupaten Bangka Tengah pada Minggu ini sebagai berikut :

Beras per kilogram Rp13.000 gula pasir perkilogram Rp13.000 minyak goreng Bimoli per liter Rp13.500, minyak goreng Fortune per liter Rp13.000, susu kental manis bendera Rp14.000 per kaleng, susu bubuk bendera Rp48.000 per kotak, susu bubuk Dancow Rp10.000 per kotak, kental manis indomilk Rp8.000 per kaleng.

Harga daging sapi perkilo Rp120.000, daging ayam broiler perkilo Rp36.000, daging ayam kampung perkilo Rp65.000, ikan tenggiri Rp100.000 per kg, ikan kembung Rp50.000, ikan bulat Rp60.000, udang Rp115.000 per kg, cumi Rp70.000 per kg, telur ayam ras per butir Rp1.900, telor ayam kampung Rp2.500.

Selain itu harga Jagung pipilan Rp8.000, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, bawang merah Rp32.000 per kilogram, bawang putih Rp24.000 per kilo, cabe merah kecil Rp80.000 per kilo, cabe merah besar Rp75.000 per kilo, kacang tanah Rp28.000 per kg, kacang kedelai Rp11.000 per kg, kacang hijau Rp20.000 per kg.

(Bangkapos.com / Widodo)