Premiun All New NMAX 155 Motor Terbaik Tahun 2020, Raih Penghargaan Motorcycle of The Year

Performa Skutik premium All New NMAX 155 Connected

BANGKAPOS.COM, BANGKA --Skutik premium All New NMAX 155 Connected meraih gelar bergengsi yaitu Motorcycle of The Year dan Best Skutik di kelas 150cc, dalam ajang penghargaan GridOto Award 2020 yang berlangsung pada Selasa, 15 Desember 2020.

Sebelumnya Skutik premium All New NMAX 155 Connected, dinobatkan sebagai “Bike of The Year” pada gelaran Otomotif Award 2020.

Penghargaan ini diberikan setelah melalui serangkaian seleksi dan uji performa berdasarkan parameter penilaian yang meliputi desain, fitur, teknologi, performa, handling, posisi berkendara, konsumsi bahan bakar, harga, serta unsure nilai kebaruan yang dilakukan oleh pihak GridOto.

Dengan beragam penghargaan yang diraih oleh All New NMAX 155 Connected sejak pertama kali diluncurkan, tentu akan semakin meningkatkan kebanggaan bagi para pengguna setianya.

Bahkan mempertegas posisi All New NMAX 155 Connected sebagai “Dream Bike” yang diapresiasi oleh banyak orang. Selain itu, motor ini juga semakin terbukti kualitasnya dalam menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Indonesia yang beragam.

“Salam Semakin Di Depan! Ini merupakan sebuah kehormatan bagi seluruh Dealer Yamaha, dan Karyawan YIMM mendapatkan penghargaan yang fantastis ini," ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg, Rabu (23/12/2020).

Menurut Minoru Morimoto, All New NMAX 155 adalah motor pertama yang memiliki fitur koneksi dimana konsumen dapat terhubung dengan sepeda motor melalui smartphone.

"Ini merupakan hasil dari pengembangan yang telah Yamaha lakukan dalam beberapa tahun untuk memberikan pengalaman berkendara yang lebih menyenangkan,” ujarnya.

Morimoto juga berharap seluruh konsumen sepeda motor di Indonesia dapat senantiasa sehat dan kuat dalam menghadapi kondisi yang penuh tantangan ini, agar kedepannya dapat kembali menikmati aktivitas berkendara di masa normal bersama produk-produk Yamaha.

“Kami berharap semua konsumen sepeda motor dapat selalu sehat dan tetap kuat. Kami ingin dapat terus terhubung dengan lebih banyak konsumen setelah situasi kembali normal untuk mendukung mobilitas harian melalui line up produk kami yang lengkap dan jaringan service yang luas," ungkap President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.