Selebgram Rachel Vennya Jawab Sorotan soal Keputusan Melepas Hijab 

BANGKAPOS.COM - Selebgram Rachel Vennya menuai sorotan karena penampilan barunya yang melepas hijab pas di hari Ibu 22 Desember 2020 lalu.

Dia pun angkat bicara menjawab sorotan publik tersebut.

Selebgram Rachel Vennya akhirnya buka suara setelah ramai pemberitaan tentang dirinya yang mengubah penampilan.

Rachel menyadari, dirinya tak sempurna dan sebagai manusia ia juga mempunyai kekurangan.

Oleh karenanya, selebram 25 tahun itu mengingatkan kepada pengikutnya agar tak menaruh harapan yang tinggi pada dirinya.

"Aku selalu bilang jangan berekspektasi tinggi sama siapa pun termasuk aku, karena aku bisa aja mengecewakan kalian," tulis Rachel di Instastorynya, @rachelvennya, Rabu (23/12/2020).

"I have my flaws, I make mistakes and everybody has their dark secrets. I love you all so much

(Aku memiliki kekurangan, aku membuat kesalahan dan semua orang memiliki rahasia gelap mereka. Aku sangat mencintaimu)" sambungnya.

Ia tak terlalu ambil pusing dengan komentar negatif dari publik setelah keputusannya melepas hijab ini.

Malahan ia mempersilahkan untuk berhenti mengikuti jika kecewa atau tak suka dengan keputusannya ini.