Sempat Menurun, Kini Penjualan Sepeda Motor Mulai Alami Peningkatan, Tawarkan Promo Akhir Tahun

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pandemi Covid-19 membuat tren penjualan mengalami penurunan. Bahkan hampir semua lini usaha merasakan dampak dari pandemi Covid-19 ini, termasuk salah satu diantarnya dealer motor.

Area Control Marketing CV Sumber Jadi Main Dealer Yamaha Bangka Belitung, Oriansah mengatakan selama pandemi tren penjualan sepeda motor Yamaha di tahun 2020 mengalami penurunan jika dibanding dengan tahun sebelumnya 2019.

Menurutnya, penurunan penjualan sepeda motor ini disebabkan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun sehingga hal ini juga menyebabkan ekonomi dan fungsional dealer terpuruk.

Namun ia mengakui secara perlahan tren penjualan motor di Yamaha saat ini mengalami peningkatan.

"Baru di semester ke dua, sejak bulan Juli penjualan sudah mulai ada pergerakan kenaik bertahap, tetapi masih turun jika dibanding dengan tahun sebelumnya," kata Oriansah kepada Bangkapos.com, Rabu (23/12/2020).

Khusus di Wilayah Bangka Belitung ia mengatakan respon dan minat konsumen terhadap kendaraan roda dua masih menjadi kebutuhan utama dalam hal transportasi.

"Untuk motor ini tetap menjadi transportasi utama di Bumi Serumpun Sebalai," ungkap Oriansah.

Jenis motor bebek Yamaha MX King yang banyak diminati (Dok/CV Sumber Jadi)

Sementara itu dilihat dari tren penjualan, minat masyarakat Bangka Belitung terhadap motor matic seiring perkembangan zaman terus menunjukan peningkat dibandingkan motor bebek.

"Untuk minat masyaralat ke motor bebek di Babel jumlahnya terus merosot semenjak kehadiran motor matic. Kurang lebih jika diakumulasikan kondisi market share motor bebek sekarang porsinya hanya tersisa 8% saja," sebutnya.

Adapun breberapa merek motor matic dan bebek pengeluaran Yamaha yang saat ini banyak dicari pengunjung, diantaranya pertama Yamaha All New NMax 155 Connected dan All New Aerox 155 Connected, Yamaha FreeGo & Mio M3, Yamaha R15, All New XSR 155 & WR 155, dan Yamaha MX King merupakan merek motor Yamaha yang banyak dicari oleh konsumen saat ini