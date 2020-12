Lagu Legend, Chord dan Lirik Lagu 'AMBUSH IN THE NIGHT' Ciptaan Bob Marley

BANGKAPOS.COM--Bob Marley sampai saat ini dikenal di seluruh dunia sebagai musisi reggae yang paling tersohor dalam dunia musik reggae.

Dia diakui perannya dalam memopulerkan dan menyebarkan musik Jamaika dan Gerakan Rastafari ke seluruh dunia.

Berbagai lagunya menjadi hits dan disukai para rasta mania termasuk di Indonesia

Berikut satu lagunya yang kerap dinyanyikan yakni "AMBUSH IN THE NIGHT"

Intro:

D Bm G

(Ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa), see them fighting for power,

D Bm G

(Ooh-wee, ooh-wee, ooh-wa), but they know not the hour.

D Bm G