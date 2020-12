Natal dan Tahun Baru Nuna's Table Berikan Diskon 15 Persen untuk Semua Menu, Khusus Makan di Tempat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kafe Nuna's Table terus memberikan berbagai penawaran menarik khusunya bagi penggemar kuliner.

Di momen natal dan tahun baru ini, Kafe Nuna's Tabel menawarkan promo khsusu bagi pelanggan atau pecinta kuliner Korea.

Dengan menyajikan berbagai menu makanan mulai dari Hotpot, BBQ Banchan, dan lainnya Nuna' Table menawarkan potongan harga bagi pengunjung yang makan di tempat, yakni diskon 15 persen untuk semua jenis menu.

Diskon potongan 15 persen ini berlaku mulai dari hari ini, Jumat (25/12) sampai dengan Sabtu (31/12).

"Promo ini kita adakan khusus menyambut Natal dan Tahun baru yang berlaku bagi konsumrn yang makan di tempat ,"ucap owner Nuna's Table, Lilianty, (25/12/2020).

Suasana Kafe Nuna's Table yang beralamat di Jl.M.H.Muhidin No.205, Masjid Jamik, Pangkalpinang atau deretan Apotek Bangka (Bangkapos.com/Sela Agustika)

Dikatakan Lilianty, jumlah pengunjung atau pembeli di Nuna's Tabel saat ini sudah mulai ada peningkatan dibandingkan sebelumnya.

"Untuk pengunjung sendiri tidak tentu, kadang banyak kadang biasa saja, tetapi saat ini animonya sudah meningkat jika dibandingkan awal pandemi," ucapnya.

Selain mengandalkan makan di tempat, selama pandemi hingga sampai saat ini, Nuna's Tabel juga telah melakukan berbagai strategi penjualan melalui promosi berbagai akun media sosial mulai dari instagram, facebook, dan lainnya.

Bahkan diakuinya, pemesanan melalui take away atau online menjadi pilihan pembeli selama pandemi.

"Tadi nya sudah mulai banyak yg makan di tempat, tetapi sejak mulai banyak lagi angka covid-19 ini orang mulai beralih ke take away lagi, tetapi jika weekend yang dine in (makan ditempat) juga banyak,"kata lilianty.

Dia berharap dengan promo yang ditawarkan menjelang natal dan tahun baru ini minat pembeli terus meningkat.

"Semoga seminggu menuju Tahun Baru dengan adany promi ini bisa lebih meningkat dan kedepanya juga terus mengalami peningkatan positif,"tuturnya

Nah bagi anda yang ingin menikmati kuliner Korea bersama teman atau keluarga di Nuna's dan sekaligus menikmati promo yang di berikan ini bisa datang langsung ke alamat Jl.M.H.Muhidin No.205, Masjid Jamik, Pangkalpinang atau deretan Apotek Bangka.

Bangkapos.com/Sela Agustika