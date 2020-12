Benarkah Rajin Mengonsumsi Jamur Bantu Tingkatkan Sistem Kekebalan Tubuh untuk Melawan Covid-19?

BANGKAPOS.COM - Jamur adalah bahan makanan yang mudah ditemukan di pasaran.

Ternyata, bahan makanan yang kerap diolah menjadi berbagai masakan itu memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang luar biasa, salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh untuk melawan Covid-19.

Jenny Bennett, dokter naturopati di Seattle, AS yang fokus pada mediasi kekebalan tubuh, mengatakan bahwa jamur shiitake dan jamur maitake punya manfaat luar biasa terhadap sistem kekebalan tubuh.

"Terutama shiitake," katanya seperti dilansir Eat This Not That.

"Ada banyak penelitian mengenai bagaimana jamur dapat mengurangi aktivitas virus dan sebenarnya menurunkan jumlah virus di dalam tubuh," kata Bennett seperti dilansir Eat This.

Dari penelitian yang dimuat ke dalam Mayo Clinic Book of Alternative Medicine, jamur secara alami bisa menghambat enzim virus, serta memperlambat virus masuk ke tubuh.

Seseorang kemungkinan tidak akan mengalami sakit yang parah dan gejala virus berkembang menjadi lebih lambat, jika menambahkan jamur ke dalam asupan makan harian.

Jamur juga diyakini membantu tubuh merangsang respons kekebalan secara umum.

Terdapat sejumlah bukti bahwa jamur meningkatkan faktor biokimia yang membantu mencegah replikasi virus.

Lalu, kapan sebaiknya kita mulai memasukkan jamur ke dalam daftar makanan harian?