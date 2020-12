Hadir di Muntok, All New Honda Scoopy Dibanderol Mulai Rp 21 Jutaan 

Satu per satu daerah di Indonesia juga kedatangan generasi kelima Honda Scoopy. Kini giliran Muntok yang mengenalkan All New Honda Scoopy.

Tampilan Scoopy baru ini benar-benar berubah, mulai dari desain, mesin, rangka, dan fitur. Garis bodi S (Shape) dan lekukan modern menguatkan kesan unik dan berbeda Scoopy.

Desain lampu depan dan belakang juga berbeda. Bodinya tampak lebih compact daripada generasi sebelumnya. Velg Honda Scoopy anyar ini juga baru, berukuran 12 inci 5-spoke dan ban tubeless.

Menariknya, kini All New Honda Scoopy juga dibekali dengan smartkey, yang terintegrasi dengan Answer Back System dan Anti Theft Alarm.

Kemudian, USB Charger model terbaru tersemat di console box yang memungkinkan pengisian baterai handphone tanpa menggunakan tambahan adapter.

Sementara itu, layar LCD Scoopy lebih besar, yang menyajikan informasi waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata dan real time, tripmeter, indikator Smart Key dan penggunaan baterai (khusus untuk tipe Smart Key), serta lampu indikator ECO.

Soal rangka, Scoopy anyar menyusul BeAT dan Genio yang lebih dulu menggunakan rangaka eSAF. Rangka baru ini membuat Scoopy lebih ringan sehingga lebih lincah.

Selain itu penggunakan rangka eSAF juga disebut membuat bagasi motor lebih luas, tangki bahan bakar lebih besar, dan lebih hemat bahan bakar.

Kapasitas tangki bahan bakar kini lebih besar yaitu 4,2L. Sedangkan konsumsi bahan bakar Scoopy diklaim mencapai 59 km/liter melalui pengaktifan fitur ISS (metode ECE R40) dengan metode pengetesan EURO 3.

Memiliki 2 tipe, Smart key dan Non Smartkey, All New Honda Scoopy kini bisa anda dapatkan langsung di dealer Honda Asia Surya Perkasa Cabang Muntok.

Dengan harga Rp 21.517.000 untuk tipe non smartkey dan Rp 22.314.000. Untuk mendapatkan All New Honda Scoopy anda dapat membeli secara cash ataupun kredit. (ADV)