Nataru 2020, Jumlah Penumpang Bandara Depati Amir Turun 59 Persen, Angkutan Kargo Malah Naik

Manager Of Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Erwin Adiyasha bersama staf bandara, Kamis (28/12/2020) sore.

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Jumlah penumpang di Bandara Depati Amir Pangkalpinang saat Natal dan Tahun Baru di tengah pandemi Covid-19 ini mengalami penurunan hingga 59 persen.

Data year on year menunjukan, per tanggal 27 Desember 2019, jumlah penumpang yang keluar masuk di bandara sebanyak 51.816 penumpang sedangkan per tanggal 27 Desember 2020 hanya 20.871 penumpang.

Jumlah pesawat terbang yang dilayani di Bandara Depati Amir per tanggal 27 Desember 2019 sebanyak 414 pesawat, sedangkan per tanggal 27 Desember 2020 sebanyak 226 pesawat, maka mengalami penurunan 45 persen.

Namun, angkutan kargo di bandara Depati Amir Pangkalpinang mengalami kenaikan sebesar 6 persen, dengan data per tanggal 27 Desember 2019 sebesar 238, 074 ton sedangkan per tanggal 27 Desember 2020 sebesar 248, 764 ton.

Hal ini diungkapkan oleh Manager Of Airport Operation and Service PT Angkasa Pura II (Persero) Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Erwin Adiyasha, Kamis (28/12/2020) sore.

"Penurunan jumlah penumpang yang kita layani di bandara udara, ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi, salah satunya karena kondisi pandemi saat ini. Kedua, banyaknya pertimbangan calon penumpang untuk bepergian. Ketiga, mungkin banyak memerlukan waktu ketika menyiapkan persyaratan sesuai ketentuan yang terbaru," ujar Erwin.

Diakuinya, sampai saat ini pihak bandara tidak mengalami kendala dalam hal memberikan pelayanan.

"Alhamdulillah, terkait operasional berkat dukungan seluruh pihak dan stakeholder, kita tetap bisa bersama-sama selama pandemi ini, memastikan untuk layanan dan operasional ini berjalan dengan lancar," kata Erwin.

Bandara Depati Amir Pangkalpinang juga menyediakan Posko Monitoring saat Nataru di tengah pandemi Covid-19.

"Berbeda dengan tahun 2019, (posko natal dan tahun baru di tengah pandemi-red) yaitu personil lebih ke pendataan dan juga lebih mobile serta tidak berkumpul di satu titik. Hal ini agar semua personil yang terlibat dalam kegiatan posko dapat memastikan bahwa seluruh operasional dan layanan sesuai dengan protokol kesehatan dapat berjalan dengan maksimal," jelas Erwin.