Peresmian Tugu Titik Nol Pulau Bangka, Sekaligus Pelantikkan Pejabat Eselon II Pemkot Pangkalpinang

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Peresmian Tugu Nol Titik Kilometer Pulau Bangka sekaligus Pelantikan Pejabat Eselon II Dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Jumat (01/01/2021) di Jalan Merdeka Kota Pangkalpinang.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pada hari ini dilantik di tugu titik nol adalah, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang, Yan Rizana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang, Eddy Supriadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Manto, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian, Samri.

Empat kepala dinas tersebut langsung dilantik oleh Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) disaksikan oleh, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang Radmida Dewam, Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdako Pangkalpinang Erwandy, serta seluruh pejabat eselon II dilingkungan Pemrintah Kota Pangkalpinang.

Pembacaan keputusan Wali Kota, pembacaan naskah pelantikan, sumpah janji jabatan, serta penandatanganan berita acara.

Wali Kota Pangkalpinang Maulan Aklil (Molen) menyebutkan, ia tak menyangka pada hari akan melantik empat pejabat eselon II Kota Pangkalpinang di tengah-tengah tugu nol kilometer, tidak seperti biasanya pelantikan yang dilaksankan dalam ruangan tertutup.

"Pada hari ini saya rasa tidak ada yang bakal menyangka bahwa kita akan berdiri di sini menghadiri pelantikan dan sekaligus meresmikan salah satu tugu yang baru kita bangun yaitu tugu titik nol pulau Bangka, dan saya yakin juga empat orang di depan saya ini tidak akan pernah terpikirkan akan dilantik di sini pada hari ini," kata Molen dalam sambutannya usai melamtik empat eselon II dilingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang, Jumat (01/01/2021).

Menurutnya, ini akan menjadi kebanggaan pribadi bagi empat orang pejabat eselon II yang pada hari ini dilantik berbeda dari yang lainnya pertama kali di titik nol Pulau Bangka.

Molen juga berharap, kepada empat pejabat eselon II yang baru saja dilantik dapat bekerja di tabun 2021 ini from zero to hero (dari nol menjadi pahlawan).

"Artinya mereka mengingat bahwa hari ini pekerjaan kedepan itu harus dengan perubahan-perubahan, inovasi yang mereka lakukan untuk memberikan kebaikan kepada masyarakat Kota Pangkalpinang, mulai dari titik nol ini mengingatkan kita untuk yuk bekerja yuk," jelasnya.

Molen menegaskan, pimpinan bukan kekuasaan tapi pemimpin harus mempunyai perubahan.