Dapat Hadiah Tas dari Fans Begini Reaksi Amanda Manopo, Harganya Bukan Kaleng-kaleng

BANGKAPOS.COM--Nama Artis cantik Amanda Manopo saat ini sedang melejit.

Lewat aktingnya di sinetron Ikatan Cinta, kekasih dari Billy Syahputra ini menuai banyak pujian.

Jadi tak heran Amanda Manopo memiliki banyak fans yang setia dan memberi dukungan kepada dirinya.

Baru-baru ini, Amanda Manopo mendapat hadiah tas dari Fansnya.

Hal itu diketahui setelah Amanda memposting hadiah tersebut di Instastory.

Terlihat Amanda Membuka kado dari fans tersebut, berupa tas merek Gucci berwarna ungu.

Melihat kado tersebut Amanda mengaku sangat menyukainya lantaran tas sesuai dengan warna kesuakaannya warna ungu.

Amanda Manopo Posting dapat Hadiah tas dari Fans ((Instagram/@amandamanopo))

"Makasih banyak.....dari Surabaya...aku dikasih Gucci. Woooow, ungu thank you so much....makasih ya...." ujar Amanda Manopo.

Tertulis kado tersebut dikirim oleh tiga orang berna,a Tema Malik, Ismi Malik dan Arya Malik berasal dari Surabaya.

Penelusuran bangkapos.com, rupanya hadiah dari fans Amanda tersebut harganya bukan kaleng-kaleng.