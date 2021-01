Pekan Pertama Januari 2021, Harga Cabai Kecil Naik Sementara Cabai Besar Turun, Ini Penyebabnya

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Memasuki pekan pertama bulan Januari 2021, harga cabai kecil maupun besar serta bawang merah mengalami perubahan.

Data yang diperoleh dari Disperindag Kabupaten Bangka Tengah pada Senin (4/1/2021) pekan ini khususnya harga cabai kecil dan bawang merah mengalami kenaikan, sementara cabai keriting atau besar mengalami penurunan harga.

Harga cabai kecil pekan ini Rp 100 Ribu per kilogram, dan pekan kemarin Rp 80 Ribu per kilogram. Mengalami kenaikan sebanyak Rp 20 Ribu. Sementara untuk harga per Ons mencapai Rp 11 Ribu di pasar Koba.

Harga bawang merah juga mengalami kenaikan yakni yang sebelumnya hanya Rp 32 Ribu per kilogram dan pekan ini Rp 34 Ribu per kilogram dan di pasar tetap Rp 4 Ribu per ons.

Sementara cabai keriting atau cabai besar mengalami penurunan harga yakni Rp 75 Ribu pada pekan kemarin dan saat ini menjadi Rp 60 Ribu per kilogram. Namun harga yang didapatkan di pasar Rp 7.000 per ons.

Kabid Perdagangan Disperindag Bangka Tengah menjelaskan naiknya harga cabai kecil karena tidak ada pasokan dari luar, hanya mengandalkan dari cabai lokal.

"Memang tidak ada pasokan dari luar saat ini, hanya cabai lokal yang ada khususnya cabai rawit," ucapnya kepada Bangkapos.com, Senin (4/1/2021).

"Selain itu banyak yang gagal panen dikarenakan cuaca sering hujan, cabai kecil banyak membusuk dan terancam gagal panen," sambungnya.

Namun diakui Royter terjadi perubahan harga merupakan hal yang umum dan masyarakat tak begitu mengeluhkan naiknya, hanya saja masyarakat bertanya ke pedagang sebab naiknya harga cabai tersebut.

"Tak ada keluhan dari masyarakat palingan masyarakat bertanya alasan naik dan itu menjadi hal yang biasa," ujarnya.

Sementara cabai keriting diakatakannya memang stoknya masih cukup banyak, namun dirinya tak mengetahui jelas turunnya harga cabai besar pada pekan ini.

(Bangkapos.com / Widodo)