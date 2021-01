Dinas Kesehatan Bangka Selatan Telah Usulkan Vaksin Covid-19 Bagi Petugas Pelayanan Publik

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan telah lakukan pengusulan kepada pemerintah pusat untuk alokasi vaksin Covid-19 Selasa, (5/1/2021).

Hal ini diakui oleh Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, Supriyadi yang menyatakan jika pihaknya telah mengusulkan alokasi vaksin yang nantinya akan diberikan bagi petugas pelayanan publik.

Lebih rinci Supriyadi menyebutkan petugas pelayanan publik yang dimaksud terdiri dari tenaga medis, tenaga pengajar, penyuluh, TNI/Polri dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Usulan sudah kita lakukan, yang kita usulkan juga sesuai dengan by name dan by adress," ujar Supriyadi.

Supriyadi menambahkan pihaknya telah melakukan rapat dengan Dinas kesehatan Provinsi Bangka Belitung dan telah meminta data baik penduduk maupun tenaga medis yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

Jika nantinya vaksin telah tiba di gudang farmasi, maka proses vaksinasi akan segera dimulai.

"Untuk tahapan pertama kita fokuskan vaksinasi terhadap petugas pelayanan publik dan setelahnya akan diberikan kepada masyarakat," imbuhnya.

Kendati demikian, Supriyadi belum dapat memastikan berapa banyak jumlah vaksin yang akan diterima, namun jumlahnya diupayakan sesuai dengan jumlah penduduk dan cukup. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)