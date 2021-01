Terjatuh di Laut Sadai, Jasad Bandung Berhasil Ditemukan Tim SAR Gabungan

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Tiga hari lakukan pencarian, Tim SAR Gabungan akhirnya berhasil menemukan Bandung (55) seorang nelayan asal Sungailiat yang terjatuh di Perairan Laut Sadai pada Senin, (4/1/2021) lalu.

Tubuh Bandung (55) berhasil ditemukan oleh tim pencarian pada Pukul 12.30 WIB pada Rabu, (6/1/2021).

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Pangkalpinang, Fazzli mengungkapkan Bandung (55) berhasil ditemukan oleh kapal nelayan yang ikut melakukan pencarian.

Setelah ditemukan, jasad Bandung (55) segera dibawa ke Pelabuhan Sadai untuk dibawa ke rumah duka di Sungailiat, Kabupaten Bangka.

Ia menambahkan, dengan ditemukannya korban maka Operasi SAR Gabungan terhadap saudara Bandung ditutup.

Adapun tim gabungan yang terlibat dalam Operasi SAR Gabungan ini yaitu Unit Siaga SAR Toboali Basel, Pos TNI AL Toboali Basel, SROP Pangkalbalam, SROP Tanjung Pandan, UPP Manggar, nelayan bersama keluarga korban dan masyarakat setempat. (Bangka Pos/Jhoni Kurniawan)

--

You received this message because you are subscribed to the Google Groups "bangkaposmaillinglist" group.

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to bangkaposmailinglist+unsubscribe@googlegroups.com.

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/bangkaposmailinglist/CAC8fHg8H_3k82uy2+UybdomE3+thAhRSARKRZihFpXZgE4J=xA@mail.gmail.com.