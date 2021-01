Tingkatkan Ekonomi Masyarakat, Pemprov Bangka Belitung Tindaklanjuti Sinergi dengan OK OCE

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengandeng OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kita coba bangkitkan, apa yang kita akan lakukan ini terutama pada UMKM yang perlu mendapat perhatian khusus. Kita ingin menindaklanjuti (sinergi dengan OK OCE-red), sebab kita perlu mendapatkan bimbingan yang tak terputus dan terus menerus," ungkap Erzaldi saat Pembahasan Tindak Lanjut Naskah Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan OK OCE Indonesia secara virtual dalam aplikasi Zoom Meeting, Rabu (6/1/2021).

Orang nomor satu di Bangka Belitung ini yakin sinergi antar OPD Pemprov Babel dan OK OCE akan membangun perekonomian di Bangka Belitung

"Apa yang dilakukan oleh OK OCE itu akan membuahkan hasil yang baik, kita ingin menyalin dan transfer apa yang dilakukan OK OCE dan bisa diterapkan di Babel. Untuk memperkuat itu perlu rasanya kita membangun kerjasama dengan landasan hukum yang kuat," kata Erzaldi.

Pemprov Babel ingin mendapatkan panduan aman dan nyaman dalam mendukung usaha tersebut dengan biaya yang telah diatur.

"Jadi saya rasa kita harus memulai semacam aturan dan disarankan tidak hanya pergub tapi sampai perda juga, agar pelaksanaan cepat. Maka perlu dilakukan penyusunan langsung dengan perda, sehingga apa yang diperlukan dalam aksi dan sosialisasi bahkan bantuan UMKM dibawah naungan perda," saran Erzaldi.

Diakuinya, Perda UMKM dan Koperasi memang sudah ada, tetapi turunan pergub perlu diperluas, sehingga dengan melibatkan OK OCE perlu untuk memperkuatkan hal tersebut bahkan diharapkan peran dinas-dinas terkait.

"Jadi tidak hanya sebatas tanggung jawab dinas UMKM dan koperasi tetapi juga dinas lainnya yang menaungi profesi masing-masing. Dalam hal binaan ini kita ingin peran dari OK OCE secara langsung," katanya.

"Dalam waktu yang tidak lama, kita berharap ini bisa diwujudkan misalnya pergub dalam dua minggu sudah selesai drafnya dan sudah bisa action (aksi)," harap Erzaldi.

Sementara Prof Indra Cahya Uno selaku Co, Founder OK OCE mengatakan dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan keadaan ekonomi yang tak menentu ini, giat yang dilakukan harus kerja lebih cerdas dan jalin kerjasama, serta menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini.

"Pemerintah perlu memberikan fasilitas agar para UMKM bisa bertahan," kata Indra.

Bangka Belitung pun diniliainya, memiliki produk UMKM yang luar biasa dan tak kalah dengan nasional sehingga UMKM ini perlu tumbuh dan berkembang.

