Amankah Anak-anak Minum Kopi, Ini Kata Ahli Gizi

BANGKAPOS.COM - Apakah anak-anak menyukai secangkir kopi di pagi hari?

Jika iya, apakah itu aman untuk kesehatannya?

Mungkin ini banyak jadi pertanyaan, terutama bagi orangtua yang anak-anaknya kerap mencicipi kopi.

Kebingungan ini akhirnya dipecahkan oleh Diane Vizthum, M.S., R.D., seorang ahli gizi penelitian di Institute for Clinical and Translational Research, Johns Hopkins University School of Medicine.

Dirangkum Grid.ID dari laman Hopkinsallchildrens.org, kelemahan besar anak-anak yang minum kopi adalah karena kandungan kafeinnya.

Saat ini, tidak ada pedoman untuk asupan kafein terkait anak-anak.

American Academy of Pediatrics pun melarang konsumsi kafein untuk anak-anak.

Namun, contohnya Kanada, memiliki beberapa pedoman dasar.

Mereka merekomendasikan batasan harian kafein sebagai berikut:

- Usia 4 - 6: 45 mg (sekitar setengah cangkir kopi)