Dalam Waktu Dekat Program Bantuan Sosial Tunai Bakal Dikucurkan, Begini Kata Rika Komarina

BANGKAPOS.COM , BANGKA - Bantuan sosial (Bansos) Tahun 2021 telah dilaunching oleh Presiden RI, Joko Widodo, Senin (4/1/2021) lalu. Intinya ada tiga program Bansos yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dipastikan akan terus berlanjut di Tahun 2021.

Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas Sosial Pangkalpinang, Rika Komarina mengatakan, saat ini pihaknya sudah menerima surat guna dilakukan pendataan untuk para penerima Progam Bansos 2021.

"Untuk daerah kita, Kementrian Sosial sudah mengeluarkan surat dan sudah kita terima surat. Isinya untuk mengupdate data penerima baik e-warung (Program Sembako) dan BST. Kalau PKH itu setiap bulan memang update," ujar Rika, Kamis (7/1/2021).

Untuk Pangkalpinang, Program BST validasi datanya yakni 7.573 kepala keluarga yang terdiri dari usulan Kementerian Sosial sebanyak 3.432 dan usulan daerah yang diupdate 4.141 kepala keluarga.

Selain itu untuk Program E-warung atau Program Sembako, diketahui Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Akil telah menandatangani 5.570 kepala keluarga yang sudah divinalisasi.

Namun Rika Komarina mengatakan untuk jadwal penerimaan Bansos 2021, pihaknya masih belum mengetahui kapan dana tersebut akan dikucurkan oleh pemerintah kepada masyarakat.

"Nah penerimaan ini belum, nantikan terima surat dari kementerian apakah BST itu melewati PT Pos atau memang himbara nanti ada pemberitahuan by name by adress. Lalu kapan penyaluran atau kapan pelaksanaan Program E-warung, nanti akan kita sampaikan kepada masyarakat melalui PSM (pekerja sosial masyarakat) lurah. Kalau sudah disampaikan pasti akan kita teruskan data itu ke masyarakat, kalau kapannya belum bisa memastikan," katanya.

Sementara itu diketahui untuk Bansos BST akan diberikan selama empat bulan, nilainya Rp 300 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga. Sedangkan Program Sembako yakni Rp200 ribu per bulan untuk setiap kepala keluarga. (Bangkapos.com/Rizky Irianda Pahlevy)