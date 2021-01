Mbak You Bongkar Watak Eryck Amaral, Pantas Saja Aura Kasih Ngotot Minta Cerai

BANGKAPOS.COM - Rumah tangga artis Aura Kasih dan Eryck Amaral retak.

Aura Kasih telah melayangkan gugatan cerai pada suami asal Brasil itu.

Alasan Aura minta cerai karena Eryck tidak peduli terhadap istri dan anaknya.

Sifat egois sang suami jadi alasan Aura Kasih menggugat cerai ke pengadilan agama.

Sebelumnya, Aura Kasih mengatakan dirinya dan Eryck Amaral sudah tidak tinggal bersama sejak 10 bulan karena Eryck sibuk bekerja di luar negeri.

Melalui Insta Story, pemilik nama Shahiyani Febri Wiraatmadja beberapa kali menuliskan curahan hatinya.

Aura merasa sedih karena Eryck jarang menanyakan kabar anak mereka.

Curhatan Aura Kasih

"2 minggu sekali mungkin nanya kabar anak...

Why it's so hard? Sibuk apa sampe kaya gt,"