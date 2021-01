Nonton Film 100 Days My Prince Episode 1 - 16 Gratis, Drama Korea Romantis D.O EXO dan Nam Ji Hyun

BANGKAPOS.COM - Film drama korea 100 Days My Prince merupakan draKor romantis dibumbui dengan unsur sejarah yang dibintangi oleh Do Kyung Soo atau D.O EXO dan Nam Ji Hyun.

Skenario drakor yang dirilis pada 2018 ini ditulis oleh No Ji-Sul yang juga pernah mengerjakan drama seri My Lovely Girl yang dibintangi Rain. Drakor 100 Days My Prince sepanjang 16 episode pernah ditayangkan oleh Trans TV pada awal 2019 lalu.

Sinopsis drama Korea100 Days My Prince berkisah tentang seorang putra mahkota kerajaan di Joseon bernama Lee Yool (Do Kyung Soo) yang menghilang selama 100 hari dari istana.

Lee Yool adalah orang yang perfeksionis, keras kepala, dan sering bersikap acuh. Padahal pada kenyataannya, dia merupakan putra mahkota yang sangat kesepian.

Dengan kewenangannya sebagai putra mahkota, Lee Yool mengesahkan Undang-Undang yang mengatur semua perempuan harus menikah sebelum mencapai usia 28 tahun.

Suatu hari, dalam kasus percobaan pembunuhan, Lee Yool jatuh ke tebing dan mengalami amnesia. Dia pun dinyatakan hilang dari istana.

Lee Yool yang masih hidup berkeliaran tanpa tujuan sebagai rakyat jelata tanpa nama dan identitas, sampai akhirnya bertemu dengan Hong Shim. Hong Shim kemudian merawatnya dan memberinya nama Won Deuk.

Oleh masyarakat desa, Hong Shim dipaksa menikahi Won Deuk untuk menyelamatkan desa mereka dari kekeringan. Apakah Hong Sim akan menikah dengan Won Deuk yang sebenarnya seorang putra mahkota?

