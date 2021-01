UMKM Jadi Penopang Ekonomi, Dinas UKM Bangka Belitung Giatkan Digitalisasi Pemasaran Tahun 2021

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung, Elfiyena mengatakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa menjadi penompang ekonomi daerah bahkan nasional.

Dalam mendorong dan mengembangkan UMKM, digitalisasi pemasaran akan menjadi satu progres yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bangka Belitung.

"Jadi pada Tahun 2021 kita akan melanjutkan program kita yang pada Tahun 2020 yang mana kita sudah mendigitalisasikan UMKM. Pada tahun ini, lebih mendalamkan lagi. UMKM tersebut sudah terdaftar di marketplace, jadi mereka harus bisa mempromosi dan pemasaran secara digitalisasi," ujar Elfiyena, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, progres pada Tahun 2021 tetap menjalankan program rutin yang telah direncanakan.

Satu di antaranya, Dinas Koperasi dan UKM Babel akan memberikan sebanyak 200 kuota sertifikasi halal produk UMKM.

"UMKM yang mau mengusulkan, silahkan langsung ke dinas kabupaten atau kota, nanti mereka akan menyampaikan ke kami. Sejauh ini belum ada yang mengusulkan, jadi silahkan saja," kata Elfiyena.

Pada Tahun 2020, Dinas Koperasi dan UKM Babel sudah memberikan fasilitas sertifikat halal bagi sesuai kuota yakni 200 produk UMKM.

Selain itu, upaya lain untuk menumbuh kembangkan UMKM Bangka Belitung, pemerintah provinsi beberapa waktu lalu baru saja menindaklanjuti sinergi dengan One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship (OK OCE)

"Harapannya dengan segala progres ini, UMKM Bangka Belitung semakin tumbuh, bisa go nasional bahkan internasional. Capaian ini tentunya juga perlu sekali sinergi dengan dinas-dinas terkait juga," kata Elfiyena.(Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)