Wardah Beauty Hour Virtual, Tingkatkan Percaya Diri Wanita di Tengah Pandemi  

Saat Wardah Beauty Hour Virtual yang diikuti oleh para karyawati Bangka Pos via aplikasi zoom meeting

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Di tengah Pandemi Covid-19 tak melunturkan semangat untuk tetap tampil cantik dan percaya diri. Wardah Beauty Hour Virtual yang diikuti oleh para karyawati Bangka Pos via aplikasi zoom meeting ini hadir untuk memberikan tips dan trik agar wajah tetap segar, Jumat (8/1/2021).

Para peserta terlihat antusias dan sebelum agenda berlangsung, mereka sudah mempersiapkan alat-alat make up milik pribadi.

Pasalnya dalam agenda yang berlangsung kuranvg lebih dua jam ini, akan mengikuti tata cara make up bertema Fresh Make Up Look.

Dipandu oleh Beauty Promotor Wardah, Desi Wulandari. Tahap demi tahap tata cara make up berlangsung.

Dimulai dari penggunaan foundation, loose powder yang disarankan sesuai warna kulit wajah agar terlihat natural.

Hingga yang tak kalah penting, cara membuat look eyes agar terlihat segar dan menawan menggunakan produk Wardah yang bervariasi.

Bahkan dalam agenda ini juga, diberikan tips untuk menyamarkan katup mata panda dan flek, agar hasil make up semakin bagus.

Para peserta mengikuti dengan seksama, dari kegiatan ini akan dipilih satu orang peserta yang berpartisapi terbaik.

"Walaupun Pandemi-19 tetap ya harus menjaga wajah kita lebih fresh. Biar wajah tetap segar jangan lupa harus pakai skincare," kata Desi.

Diingatkannya, kewajiban memakai masker jangan menjadi penyebab tak memperdulikan wajah, sebab wajah harus terus dirawat agar tetap sehat.

"Event Wardah Beauty Hour Virtual ini tujuannya agar ibu-ibu bisa menambah rasa percaya diri, lebih memahami skincare dan make up yang tepat. Walaupun sedang pandemi Covid-19 seperti ini tidak menghalangi kita untuk belajar make up," jelas Desi.

Agenda ini diharapkan dapat bermanfaat untuk para peserta dan bisa jadi waktu luang yang berharga disela waktu kerja. (Bangkapos.com/Cici Nasya Nita)