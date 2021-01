Miliki Berbagai Keunggulan, Penjualan New Carry Pick Up di PT Jagorawi Motor Semakin Meningkat 

Pamflet New Carry Pick Up

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Pada penghujung akhir Tahun 2020, PT Jagorawi Motor selaku Agen Pemegang Merk (APM) Suzuki di Bangka Belitung bisa tersenyum sumringah.

Pasalnya Suzuki Jagorawi Motor berhasil menorehkan pencapaian positif melalui peningkatan pangsa pasar di Bangka Belitung, terutama khusus penjualan New Carry pick up.

Penjualan New carry pick up di Bangka Belitung semakin meningkat. Bukan tanpa alasan New Carry Pick Up sebagai kendaraan komersial paling banyak digunakan sehingga New Carry Pick Up dicari oleh para pengusaha kecil, menengah, hingga besar.

Suzuki New Carry Pick Up memiliki beberapa keunggulan dengan konsep ILMU, yaitu Irit bensin dan perawatannya, Lama umur pakainya, Muat banyak, serta Untung diujung.Konsep ini menjadikan New Carry sebagai rajanya pick up di Indonesia.

Kini New Carry Pickup hadir dalam varian tertinggi New Carry Luxury untuk pelanggan yang menginginkan tampilan kendaraan niaga yang lebih mewah, atraktif, sekaligus eksklusif menjadikan rajanya pick up makin cakep, rejeki makin manteb di masa pemulihan ekonomi di Bangka Belitung.

Di bulan Januari ini Suzuki Jagorawi Motor memberikan promo yang sangat menarik bagi konsumennya dengan Kejutan semangat tahun baruan. Selama Promo ini Suzuki New Carry ditawarkan dengan harga mulai Rp120 jutaan saja, DP mulai dari Rp8 Jutaan atau angsuran mulai Rp3 jutaan, serta free angsuran 2 bulan.

Tak hanya itu, konsumen juga masih berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa : I phone 11, TV 43 inch dan Sepeda Polygon yang akan diundi awal Bulan Februari.

“Untuk harga, Suzuki Carry Pick Up mulai 120 jutaan anda sudah bisa bawa pulang dalam membantu usahawan dalam berwirausaha. Selain DP nya terjangkau dibulan ini kami memberikan Free Angsuran 2 Bulan untuk pembeli Suzuki Carry di bulan ini.

Selain itu konsumen juga masih berkesempatan mendapatkan hadiah undian berupa : I phone 11, TV 43 inch dan Sepeda Polygon," ungkap marketing support PT. Jagorawi Motor, Pompi dalam rillis, Minggu (10/1/2021).

Dia mengatakan kendaraan komersial atau new carry ini juga turut didukung dengan jaringan servis dan spare part yang lengkap di Bangka Belitung. Dapatkan juga Free oli dan Jasa hingga 50.000 km.

Untuk pemesanan dan Informasi spesifikasi yang lebih lengkap, dapat menghubungi Showroom Suzuki PT. Jagorawi Motor terdekat di jl. Raya koba - pangkalan baru, Telp. ( 0717 ) 437009 / 439899, di jl. sudirman depan mall puncak Telp. (0717) 437998, untuk wilayah sungailiat jl. Raya kenanga sungailiat (depan lapangan basket YPK) Telp. ( 0717 ) 9104151, dan untuk wilayah Belitung jl. jend. Sudirman air raya tanjung pandan Telp. ( 0719 ), 9222888 / 9222188 dan jl. Jend. Sudirman ( samping mall puncak ) Manggar Belitung Timur HP ( 0819-4918-7094 ).(Bangkapos.com/Rilis/Sela Agustika)